UGT y CCOO se movilizan en Pamplona para reclamar "empleo estable y salarios justos"

Etiquetas

Los sindicatos UGT y CCOO han reclamado este lunes en Pamplona, durante su manifestación conjunta con motivo del Día Internacional del Trabajo, "empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social".

La manifestación, que ha reunido a 3.000 personas según los sindicatos, ha estado encabezada por los secretarios general de UGT y CCOO en Navarra, Jesús Santos y Chechu Rodríguez, respectivamente. Ambos han advertido en sus discursos del incremento de la precariedad en el trabajo y ha coincidido en hacer un llamamiento a la unidad de la izquierda.

La marcha ha estado encabezada por una pancarta en la que se leía 'No hay excusas: empleo estable, salarios justos, pensiones dignas, más protección social'. Además, CCOO ha dado un sitio en la pancarta a su delegado en Policía Foral Javier Ojer, respaldando así a la sección sindical después de su enfrentamiento con Izquierda-Ezkerra a raíz de la ley de Policías.

La manifestación ha dado comienzo en la antigua estación de autobuses y ha finalizado en el Paseo de Sarasate. Allí, el secretario general de UGT ha afirmado que se ha retrocedido "tanto" en los derechos laborales, "que algunas reivindicaciones obreras de hace 115 años vuelven a estar desgraciadamente muy vigentes" y ha censurado que "entretanto, nuestros diputados y diputadas no encuentran tiempo para derogar de una vez por todas las reformas laborales que nos están transportando al pasado más tenebroso".

Jesús Santos ha afirmado que "todavía quedan por recuperar en Navarra 20.000 puestos de trabajo de los 50.000 destruidos por la crisis y las reformas laborales, y la mayor parte de los recuperados en los tres últimos años difícilmente pueden denominarse empleos, porque no son otra cosa que basura laboral".

Además, ha llamado la atención sobre la desigualdad de la mujer, "a todos los niveles, también en salarios, que sigue siendo escandalosa". "Y a esta desigualdad hay que unir la violencia contra la mujer, ya que no hay semana que no registre la agresión o el asesinato de una mujer a manos de un hombre", ha afirmado.

"UNIDAD SINDICAL Y DE IZQUIERDA"

Jesús Santos ha afirmado que "para ganar la batalla del empleo estable, de los incrementos salariales necesarios, de la mejora de la protección social y de los servicios públicos, de las pensiones dignas y suficientes, de la lucha contra la pobreza, necesitamos claridad de ideas y fuerza, y esto nos exige anteponer los intereses de clase sobre cualquier otro y aunar esfuerzos, nos exige unidad sindical y exige la unidad de las fuerzas políticas progresistas y de izquierda en torno a estos objetivos, para salir de la situación de emergencia social en la que nos encontramos".

Santos ha apelado "a aquellos obreros conscientes de 1902 y de 1931, que tenían muy claras las prioridades; y sus representantes políticos en los ayuntamientos y en las Cortes, también". "Aquella izquierda tenía claro que las reivindicaciones sociales y de clase eran lo fundamental. Tenía claro que entrar a los trapos identitarios era un error, que solo la unidad de los trabajadores, por encima de banderas y fronteras, posibilitaba avanzar", ha añadido.

Por eso, "frente a populismos y nacionalismos, frente a actitudes racistas y xenófobas, frente a reivindicaciones tribales e identitarias, hacemos nuestros los ideales por los que dieron su vida aquellos fundadores del movimiento obrero navarro", ha afirmado.

En la misma línea, Chechu Rodríguez ha asegurado que "es necesaria hoy más que nunca la unidad de la izquierda no sólo para conseguir empleo estable, salarios justos, pensiones dignas, más protección social, menos desigualdad, y recuperar los derechos sociales y laborales perdidos", sino que "es tiempo de unir la fuerza de la izquierda social y política porque cuando el presidente de un país dice que sólo hay que mirar al futuro porque no puede mirar al pasado por la cantidad de basura que su partido, el Partido Popular, está dejando en el escenario nacional, no puede seguir siendo el presidente de este país".

Chechu Rodríguez ha defendido que "es más necesaria que nunca la unidad de la izquierda porque sigue creciendo el desempleo, porque cada vez son más las paradas y parados de larga duración, porque los jóvenes tienen que emigrar para forjarse un futuro mejor, porque los salarios no crecen, porque el empleo es cada vez más precario.

"NO SE CALIENTAN LOS PUCHEROS CON DECLARACIONES INSTITUCIONALES"

Por otro lado, ha señalado que la diversidad cultural e identitaria de Navarra y el pluralismo político del Parlamento "legitiman algunos debates, pero las verdaderas necesidades de la gente son otras bien distintas, no se calientan los pucheros con declaraciones institucionales, no se sale de la pobreza o se defiende de un desahucio sólo con voluntad".

"La agenda social debe tener prioridad en el debate y en las resoluciones. Los problemas de la gente son nuestros problemas y los debemos resolver ya", ha destacado.

Además, Chechu Rodríguez ha incidido en "la necesidad de devolver el equilibrio de fuerzas a la negociación colectiva, porque sin una negociación colectiva más equilibrada no es posible que mejore el empleo, los salarios y las condiciones de vida de la población asalariada".

MENSAJE AL GOBIERNO DE NAVARRA

Asimismo, el dirigente de CCOO ha exigido al Gobierno de Navarra que en los temas laborales que le afectan "actúe con flexibilidad y capacidad de diálogo". "El Parlamento no puede aprobar una ley de policías con la mayoría de la plantilla en contra, la política no puede sustituir a los agentes sociales en las mesas de negociación colectiva, sería un mal precedente. Señora Beaumont, siéntese, negocie y acuerde", ha pedido a la consejera de Interior del Gobierno foral.