UGT y CCOO llaman a reivindicar la recuperación de los derechos laborales en el 1 de Mayo porque "ya no hay excusas"

Los sindicatos UGT y CCOOO han llamado a los trabajadores a salir a la calle este 1 de Mayo para reivindicar la recuperación de los derechos laborales y sociales porque "ya no hay excusas" --que es el lema de la convocatoria-- para que la situación no revierta.

"Si invadimos las calles reivindicando derechos arrebatados, el 2 de mayo el Gobierno de España tendrá un problema", han señalado, animando a la sociedad en general a participar en la manifestación que, como es tradicional, partirá a las 12.00 del mediodía de la plaza de Numancia con destino a la de Pombo.

Los secretarios generales de CCOO, Carlos Sánchez, y UGT, Mariano Carmona, han coincidido en calificar la jornada del lunes como "una ofensiva para recuperar los derechos perdidos" durante esta larga crisis de más de una década, una vez que, según el propio Gobierno, España ya se ha recuperado y muestra indicadores similares a los de 2008.

Por lo tanto, para Sánchez, ya se pueden derogar las reformas laborales y terminar con la devaluación salarial implantando políticas que frenen la precariedad en el empleo. "Ya no hay excusas para seguir manteniendo la situación en la que estábamos", ha insistido.

Al respecto, ha advertido que "podría ser" que las reformas "impuestas" para paliar la crisis "hayan venido para quedarse", por lo que la jornada del 1 de Mayo tiene ser "ofensiva", para recuperar la calidad del empleo tras los actuales "salarios de miseria".

El líder de CCOO se ha referido al "divorcio" en el crecimiento económico del reparto de beneficios entre la banca y la empresa y los empleados, que no reciben nada más allá de una contratación "altamente precaria", lo que además pone en peligro el sistema público de pensiones.

"No vamos a consentir que no haya un reparto, que el crecimiento no alcance a todos; no hay excusas", ha reiterado, apuntando que lo sucedido esta década es resultado de una política que ha llevado a la precariedad y como consecuencia, ha originado movimientos populistas, "de xenofobia, el Brexit".

En contraposición CCOO propone la reforma del sistema de prestaciones por desempleo, acabar con la discriminación de la mujer en el trabajo, derogar las reformas laborales, recuperar el trabajo como un derecho así como los gastos en protección social, establecer una prestación de ingresos mínimos, reformar la financiación autonómica o "decretar" el fin de la precariedad laboral, entre otras.

En este sentido, Sánchez ha confinado que los Gobiernos de España y Cantabria acojan sus propuestas y "decreten en favor del trabajo decente y estable".

Además, ha pedido que, en el caso concreto de Cantabria, se creen las condiciones para "acabar con el exilio laboral" y que la región pueda así "recuperar la esperanza".

A LA CALLE

Por su parte, el secretario general de UGT ha insistido en que las políticas de recuperación de los derechos laborales y sociales "arrebatados" solo se conseguirán "combinando presión y negociación", por lo que ha hecho un llamamiento a "reivindicar la conciencia de clase" y salir a la calle para "mostrar al Gobierno que tiene que tomar medidas para reconvertir la situación".

Carmona ha denunciado que antes de las elecciones los partidos asumieron las reivindicaciones de los sindicatos "pero un año después siguen sin ponerse en marcha esas medidas".

Además, el líder ugetista ha instado a políticos y otros cargos a "devolver todo lo que han robado". "Si no hubieran robado, en España no hubiera hecho falta hacer ningún recorte", ha sostenido, afirmando que la situación actual de la caja de las pensiones y el déficit de la Seguridad Social son consecuencia de este hecho, por lo que ha pedido que "devuelvan lo que han robado".

Carmona ha reivindicado que las administraciones tienen que gobernar en base a sus programas y al interés general. "Hay que pasar a la acción y recuperar lo que nos han quitado", ha instado.

MOCIÓN DE CENSURA

Por otra parte, preguntados por la moción de censura que el Grupo Parlamentario Podemos presentará contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al secretario general de CCOO le "parece bien" porque el Ejecutivo nacional "está incumpliendo su programa".

De hecho, Sánchez ha denunciado que el Gobierno cambió su programa "al día siguiente" de llegar al poder por lo que, "si eso llega al debate político, mejor".

Para el líder de CCOO, la situación de España es "una bomba" y se ha mostrado favorable a "propiciar un debate, presente quien presente" la moción.

Sin embargo, su homólogo ugetista percibe "cierto afán de protagonismo" en esta medida. Además, ha sostenido que si los partidos de izquierdas fueran capaces de abandondar "su protagonismo personal y el de sus siglas" y asumieran como propias las medidas propuestas por los sindicatos "nos iría a todos bastante mejor".