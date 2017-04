UGT aboga por que Extremadura esté "todo el día en la calle" para exigir lo que le "corresponde" en materia ferroviaria

Etiquetas

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha pedido que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, junto con los sindicatos "se ponga a la cabeza", así como que "Extremadura se levante" y esté "todo el día en la calle" para exigir lo que, ha dicho, le "corresponde" a la región "por derecho" en materia ferroviaria, a través de "por ejemplo" movilizaciones como las que ya se desarrollaron "en su momento".

"El presidente de la Junta sabe que nos tiene en el tema del ferrocarril con él, pero él se tiene que poner a la cabeza, y el Gobierno extremeño se tiene que poner a la cabeza, y el pueblo extremeño se tiene que poner a la cabeza", ha afirmado.

Asimismo, y con motivo del próximo 1 de Mayo, ha invitado a que "todo el mundo salga a la calle" para "reivindicar y plantear y exigir al Gobierno central que de una vez por todas no ningunee a Extremadura de la manera que lo está haciendo".

En concreto, ha exigido "empleo estable, salarios dignos, pensiones justas y un tren digno ya", porque "para Extremadura es muy importante el tren" como forma para que la región pueda sacar las mercancías "en poco tiempo".

En la misma línea, y como argumento también de que "la poca industria" que tiene Extremadura "se la están cargando", ha recordado que se lleva "ya más de un año y medio sin la declaración de impacto ambiental" de la Mina Aguablanca; a lo que se añade que "Fuentecapala se cerró", así como que Siderúrgica Balboa "está en un proceso de huelgas y de movilizaciones dentro de nada", y que Ibercaja plantea el cierre de "32 oficinas" en Extremadura.

"La poca industria que tenemos se la están cargando, y yo no entiendo por qué nos tratan tan mal", ha reiterado la sindicalista a preguntas de los medios sobre la reunión mantenida esta semana entre la Junta y ADIF en Madrid.

En el marco de la entrega este viernes de los VII Premios Primero de Mayo, que organiza UGT Extremadura, ha dicho sobre dicha reunión que lo que sigue existiendo en materia de inversión ferroviaria en la región "sigue siendo muchas promesas, muchas palabras, pero en el fondo no hay absolutamente nada, nada que garantice" que Extremadura vaya a tener "no ya un AVE", sino "un tren digno" que permita a la región "salir de la situación en la que está".

"Las palabras me parecen bien, pero los hechos es lo que realmente tenemos que ver, y con los hechos se está demostrando que estamos totalmente olvidados", ha espetado Sánchez, quien ha añadido que "el reflejo más claro" de dicho planteamiento ha sido el borrador de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

CRÍTICAS A MONAGO

Por otra parte, ha reconocido que "no" entiende las declaraciones realizadas esta semana por el presidente regional del PP, José Antonio Monago, relativas a que los sindicatos incluyan las infraestructuras ferroviarias también entre sus reivindicaciones con motivo del 1º de Mayo.

"Es de una ignorancia supina las declaraciones que hizo (Monago). Yo entiendo que el señor Monago no es ignorante... entonces, ¿qué quiero pensar? ¿que hay mala fe?", se ha preguntado; al tiempo que ha incidido en que "es fundamental que aquí puedan llegar mercancías" y que los productos extremeños "puedan salir con rapidez".

En esta línea, ha recalcado que el ferrocarril "genera puestos de trabajo y progreso para Extremadura". "Estamos reivindicando empleo para Extremadura, desarrollo para Extremadura y no entiendo en ese sentido que lógicamente en Extremadura no se apueste por eso", ha añadido.

ALTA VELOCIDAD

Asimismo, sobre los 25 años del AVE en España en Extremadura "no" hay "nada que celebrar", toda vez que la región no cuenta con dicha infraestructura. "Nosotros ni hemos visto pasar el AVE ni creo que en 25 años más lo veamos pasar", ha espetado.

Tras recordar también que "hasta el presidente de ADIF ha reconocido que no se entendía cómo Extremadura quedaba aislada" en materia ferroviaria, ha señalado que ella hasta que "no" vea "presupuestariamente dinero real y efectivo en los Presupuestos Generales del Estado desde el Ministerio de Fomento" no se creerá "absolutamente nada".

"Estamos hartos de promesas, promesas y promesas", ha recalcado Sánchez, quien ha explicado que en su reciente visita a Extremadura el ministro de Fomento anunció en materia ferroviaria un dato de inversión en la región "realmente ridículo", mientras que "días más tarde Rajoy se va a Cataluña y se habla de 4.000 y pico de millones" de inversión en dicha comunidad.

"Yo no estoy en contra de Cataluña ni muchísimo menos, pero yo creo que si hay dinero para otras comunidades autónomas debería haber dinero suficiente en Extremadura para que de una vez por todas salgamos del ostracismo en el cual estamos", ha defendido la sindicalista, quien ha recordado que "Extremadura es una isla" que "no" tiene "ningún puente" que la conecte "con nada, ni con Portugal, ni con Madrid, ni con Asturias, ni con el norte, ni con el sur", lo que evidencia que está "totalmente aislada".

Finalmente, en cuanto a los Premios Primero de Mayo, Patrocinio Sánchez ha señalado que tratan de reconocer la labor sindical, o de secciones sindicales, o de personas que han dedicado "toda su vida al sindicato" y que "han trabajado por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores", máxime en momentos como el actual "muy difíciles" por el "ninguneo, el acoso y derribo que los poderes fácticos tienen contra los sindicatos".