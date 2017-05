UGT invita a Junta a aceptar sus alegaciones sobre expedientes de ayudas en vía administrativa para no ir a la judicial

Etiquetas

La secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha invitado a la Junta de Andalucía a que acepte sus alegaciones sobre los expedientes de reintegro de las ayudas, alegaciones formuladas en la vía administrativa, para así evitar acudir a la vía judicial, como ha ocurrido con otros expedientes.

En una entrevista con Europa Press, Castilla ha precisado que el sindicato ha ido recurriendo las resoluciones de expedientes de reintegro que la Junta le va reclamando, de forma que considera que "la Junta tendría que haber dicho que estaba abierto el procedimiento administrativo para que nosotros nos defendamos; la Junta tendría que haber dicho que todavía cabe recurso a nivel administrativo, y nosotros tenemos derecho a defendernos".

Lamenta que esa "falta de información" ha provocado que algunos "lo han aprovechado y miembros del escenario político nos meten en la pelea entre partidos; deberían ocuparse de sus problemas internos y dejarnos a nosotros a un lado".

Ha precisado que todos los recursos están planteados, unos son por vía administrativa y otros están en los juzgados, sobre lo que ha reiterado su petición para que "haya más jueces y fiscales, pues los que hay están sobresaturados de trabajo".

Castilla, que espera tener pronto buenas noticias y muestra su confianza en la justicia, niega que vaya a utilizar esta situación "de ninguna manera", deja claro que "las cosas se hicieron bien" en el sindicato, por lo que "ahora toca aportar la documentación que tenemos y que lo acredita".

"Confiamos en que las cosas se solucione; somos bastante optimistas", ha añadido la dirigente sindical, quien se muestra "receptiva" para que "esto se pueda arreglar con la Junta por la vía administrativa, si el Gobierno andaluz entiende y acepta nuestras alegaciones, pues de lo contrario, nos tendremos que ir al contencioso como hemos tenido que ir con otros expedientes".

"Queremos que se arreglen las cosas", ha añadido Castilla, quien reconoce que "a veces se nos ha criticado porque nos metíamos en temas que no eran laborales, sino políticos; ahora sólo hablamos de asuntos estrictamente laborales o que afecten a los trabajadores".

ACABAR 2016 CON MÁS AFILIACIÓN

Por otro lado, Carmen Castilla ha valorado la marcha del sindicato, cuando se cumple algo más de un año de su reelección como secretaria general, de forma que se ha mostrado "contenta", ya que "aunque queda mucho por hacer, pues esto es una estructura muy grande, hemos conseguido casi terminar el proceso de reorganización del sindicato".

Ha precisado que se está concluyendo a nivel provincial la unión de las federaciones sectoriales, para dejarlas sólo en tres, algo que "va a tener efectos positivos". Así, ha explicado que en Andalucía faltan varias provincias para que se integren la Federación del Metal y la Federación de Industria y Trabajadores del Campo y se cree la FICA.

Asimismo, valora que "en Andalucía "hemos terminado 2016 con más afiliaciones, tras varios años en los que las bajas superaban a las altas, y cerca del 80 por ciento era por motivos económicos".

En ese sentido, tras resaltar el incremento de afiliación, valora además el "repunte" registrado en las elecciones sindicales en todos los sectores, por lo que "no existe desconfianza de los ciudadanos hacia el sindicato, son los tertulianos los que desconfían". "Estamos ganando las elecciones sindicales y la gente se está afiliando, por lo que algunos tertulianos deberían bajar a la realidad e irse a empresas como Alestis, Atlantic Copper o Acerinox, y que hablen allí con los delegados sindicales y trabajadores.

CURSOS DE FORMACIÓN

Por otro lado, preguntada por la convocatoria de cursos de formación para desempleados, Castilla ha precisado que UGT-A no ha concurrido a la nueva convocatoria "ya que la nueva norma, la Ley de Formación estatal, que es norma básica y debe ser asumida por las comunidades, es inasumible, y no concurrimos porque se pide un músculo financiero que no tenemos". "La Ley contempla hacer una inversión a pulmón que es mucho dinero y que nosotros no tenemos", ha añadido.

No obstante, destaca que UGT-A "está haciendo formación sindical a coste cero, con nuestros recursos y para nuestros delegados sindicales".

Así, precisa que se está haciendo formación en negociación colectiva, mediación, habilidades sociales en diferentes aspectos de la norma laboral; se está haciendo un catálogo de formación sindical que se imparte en nuestras sedes y casas de pueblo, y estamos muy satisfechos".

La secretaria general de UGT-A asimismo ha dejado claro que el sindicato "vive estrictamente de las cuotas de los afiliados, hay transparencia absoluta; la prioridad es el pago de las nóminas y sólo tenemos gastos de personal, pues los miembros de la Ejecutiva cobramos desde nuestros trabajos y empresas de procedencia, no del sindicato", ha dejado claro.