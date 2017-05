UGT convocará huelga indefinida en la limpieza de Son Llàtzer si no se pagan las nóminas atrasadas a trabajadoras de Kle

Etiquetas

UGT ha anunciado este miércoles que convocará una huelga indefinida a partir del 8 de junio en los servicios de limpieza de Hospital Son Llàzter, Joan March y los centros de salud y Consellerias que aún están adjudicados a la empresa Kle si el próximo 1 de junio no se ha acordado un calendario de pagos de las tres nóminas atrasadas.

"Las trabajadoras de Kle están en una situación económica y psicológica límite", ha denunciado en rueda de prensa la secretaria del sector de limpieza de UGT, María Llanos, quien ha dicho no comprender por qué el acuerdo al que ha llegado el administrador concursal para las limpiadoras del aeropuerto de Ibiza no se ha hecho extensivo al resto de trabajadoras.

Llanos ha afirmado que las trabajadoras de Kle "ya no pueden dar más tiempo ni a la administración ni a Kle", por lo que ha insistido en la necesidad de llegar a un acuerdo para que los salarios de marzo, abril y mayo no tengan que ser asumidos por el Fogasa.

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (SMC-UGT), José García, ha explicado que el sindicato "por responsabilidad" había convocado un día de huelga al mes para no perjudicar a los pacientes.

"No vamos a ser generosos con los servicios mínimos de la huelga indefinida si el día 1 de junio el IbSalut no ha cumplido su compromiso de que Tragsa comience a gestionar la limpieza de Son Llàzter y no se han establecido fechas concretas para pagar los sueldos de marzo, abril y mayo", ha dicho García.

Mientras, María Martín, delegada de UGT en Son Llàtzer, ha afirmado que en el Hospital "no se aprecian movimientos" de cambio de empresa y ha criticado el retraso con el que se está produciendo el rescate de la concesión de limpieza.

Martín ha lamentado que "parece no importar a nadie" la situación de personas que por no cobrar su sueldo "están sufriendo embargos, no pueden pagar facturas, o hayan tenido que volver a casa de sus padres por no tener dinero para hacer frente al alquiler".