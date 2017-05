UGT insta a la patronal a firmar la subida salarial y afirma no haber tenido respuesta a su última propuesta

Etiquetas

No descarta ni movilizaciones ni paros para seguir reivindicando lo que considera necesario

La vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, ha exigido a la patronal que se firme ya un acuerdo de negociación colectiva y ha señalado que no han tenido respuesta de la patronal después de que ayer, junto con CC.OO., enviasen una última propuesta para intentar conseguir un acuerdo de negociación colectiva para este año.

Los secretarios confederales de Acción sindical de CC.OO, Ramón Górriz, y de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, enviaron a los presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi, esta nueva propuesta que mantenía la subida salarial, pero que daba ciertas concesiones a la patronal.

La vicesecretaria del sindicato ha hecho estas declaraciones antes del inicio de su 2º Comité Confederal Ordinario en Madrid para analizar la situación política, social y económica actual, donde también ha dejado claro que UGT no va a firmar "cualquier acuerdo", ya que hay "ciertas líneas rojas que no va a pasar".

Para UGT, no es discutible que no se refleje una subida salarial y que no se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, está en "totalmente en contra" de que las bajas y las altas de incapacidad temporal las gestionen las mutuas.

"Nuestra propuesta es que en aquellas bajas traumáticas, la mutua pueda acelerar la rehabilitación de los trabajadores que sufran un accidente, pero solo eso", ha agregado Antoñanzas.

Así, ha puesto de relieve que la respuesta de la patronal, que se está realizando o bien por carta o a través de los medios de comunicación, está siendo "dilatada en el tiempo". Por este motivo, ambas organizaciones sindicales decidieron enviar ayer sus propuestas en cuestiones "muy claras" que ya habían hablado con la CEOE, pero que "se podían volver a decir".

El objetivo del acuerdo de negociación colectiva es que sirva a los trabajadores, por eso Antoñanzas ha indicado que no es relevante que haya una fecha límite para firmar el acuerdo para este año.

"Si no se firma, no habrá ningún problema porque vamos a seguir trabajando en la negociación colectiva sectorial, porque es lo que tenemos que hacer", ha añadido, tras insistir en que no descartan acudir a las movilizaciones y a los paros "para seguir reivindicando lo que consideran necesario".

No obstante, Antoñanzas ha dejado claro que UGT está "muy satisfecho" con la respuesta que está teniendo la sociedad a su "binomio movilización-negociación".

Así, ha recordado que los trabajadores y la ciudadanía, en general, están "muy cansados" de la actitud de la patronal y del Gobierno por no sentarse a firmar y a llegar acuerdos.

Antoñanzas también ha señalado la importancia que tiene recuperar el diálogo social con el Gobierno, por lo que ha instado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a activar las mesas de negociación que están abiertas.

Sobre el Comité Confederal Ordinario, Antoñanzas ha apuntado que se va a analizar la situación laboral y económica del país, pero que también se van a tener en cuenta las propuestas que han hecho a lo largo de estos meses y las que van a seguir haciendo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

"Lo fundamental es poner a las personas en primer lugar", ha apuntado Antoñanzas, que considera que hay que recuperar derechos y ha afirmado que no hay excusas para no hacerlo.

"No hay excusas para no subir los salarios, para no revalorizar las pensiones, para hablar de igualdad, para poner encima de la mesa propuestas claras, para hablar de un plan de choque y de un plan para mejorar la calidad del empleo, para hablar de una reforma fiscal, y es todo eso lo que vamos a poner encima de la mesa y lo que venimos haciendo en los últimos meses", según Antoñanzas.

La vicesecretaria del sindicato ha dejado claro que "hay muchas cosas que hacer", que la organización sindical "está fuerte", ya que está subiendo en afiliación, y que van a seguir trabajando.