Vergeles ha señalado que "no se debe descartar" la propuesta de la figura del médico emérito en el SES

El consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha indicado este miércoles, que "no se debe descartar" la propuesta de la figura del médico emérito en el Servicio Extremeño de Salud (SES), una propuesta que ha sido analizada esta mañana en la Mesa Sectorial de la Sanidad de Extremadura y que no ha contado con el respaldo mayoritario por parte de todas las organizaciones sindicales.

CÁCERES, 14. (EUROPA PRESS)

Esta propuesta, que viene recogida en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES y que ha sido realizada a petición de algunos médicos extremeños, permitiría que los médicos de Extremadura prolongaran su actividad después de la jubilación hasta los 72 años (orientativa), pero no en actividades asistenciales sino contribuyendo con su experiencia en la investigación y formación de nuevos médicos.

"No se debe descartar en ningún caso la figura del emérito porque así está también recogido en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, y si hemos votado a favor de este plan, bien haríamos en ser coherentes de una regulación que sea adecuada para todas las partes y que se pueda desarrollar la figura del emérito", ha señalado Vergeles.

Asimismo, ha indicado que si no se reconocieran los méritos que han ido desarrollando esos médicos a lo largo de su ejercicio profesional y no se supieran aprovechar con una figura que depende "casi del altruismo" de esos médicos "que quieren seguir formando gente, que quieren contribuir a la experiencia, a la investigación del sistema sanitario sin necesidad de que cobren" y no se reconociese esa valía, "seríamos un servicio regional de Salud con falta de inteligencia", ha señalado Vergeles, al tiempo que ha destacado que "esa falta de inteligencia" no se la pueden permitir.

Por ello, ha dicho el consejero, se ha puesto sobre la mesa esta propuesta y aunque no ha contado con el respaldo de todas las organizaciones sindicales, espera que estas organizaciones "sepan ver lo que pretende el SES", y que también entiendan que "ojalá tengamos muchos médicos altruistas que quisieran ser eméritos en beneficio de la calidad, de la atención, de la formación y de la investigación de nuestros Servicio Extremeño de Salud", ha recalcado Vergeles.

FALTA DE PROFESIONALES EN LA INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y DOCENCIA

En esta misma línea, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, Carlos Arjona, ha dicho que están a favor de la postura de la Consejería porque la ven "imprescindible" para Extremadura, pues ha indicado que en la región "faltan" profesionales que se dediquen a la investigación, formación y docencia.

"No podemos despreciar el ofrecimiento de estos profesionales que no les importa, después de jubilarse, seguir trabajando dentro del sistema sanitario extremeño", ha manifestado Arjona, al tiempo que ha recalcado que sería "una autentica barbaridad que alguna organización sindical se opusiera a este tipo de medidas".

En relación a que algunos sindicatos han criticado que estos médicos no recibirían compensación económica, Vergeles ha manifestado que el SES no ha dicho en "ningún momento" que se le vaya a compensar económicamente, es decir, este asunto no se ha ofrecido, lo que se ha puesto encima de la mesa es que se quiere "reconocer el labor del emérito y velar porque ese profesional que se ha ofrecido pueda ejercer esas funciones que no son asistenciales".

No obstante, ha indicado que en el plan de recursos viene recogido que se podría incluir una partida presupuestaria, pero que esta nunca podría superar lo que están ganando como profesional asistencial.

DÍAS "CANOSOS"

Por otro lado, Vergeles ha dicho que en la Mesa Sectorial también se ha hablado sobre la instrucción general de sustituciones en el periodo estival de los profesionales, y que se han hecho algunas propuestas de modificación de la instrucción inicial que se emitió desde la Secretaría General del SES, la cual regula los periodos vacacionales.

De esta manera, se ha llegado a un acuerdo para modificar la instrucción en relación a los días extras o días "canosos". Para que, aunque los 15 días o el mes de vacaciones de los profesionales tengan que estar cogidos dentro del periodo estival, los días extras puedan cogerse en otro periodo con mayor flexibilidad.

"Esos días que antes en la instrucción quedaban para que se cogiesen de una forma muy rígida por parte de los profesionales, lo que se ha hecho es flexibilizarlos", apuntó el consejero que ha realizado estas declaracionesa a preguntas de los medios de comunicación, previo a la inauguración del acto de celebración del décimo aniversario de la Unidad de Ictus del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, en el Colegio de Médicos de la capital cacereña.