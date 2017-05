Los cántabros salen a la calle para reclamar la recuperación de derechos en la salida de la crisis

Etiquetas

Cientos de cántabros han salido este lunes a la calle para reclamar a los gobiernos que, en la salida de la crisis, se recuperen los derechos perdidos por los trabajadores y los ciudadanos durante la última "década de ajustes y austeridad".

En la manifestación del 1 de Mayo celebrada en Santander, en la que han participado unas 6.000 personas según los sindicatos y 1.300 según la Policía, así lo han reclamado los secretarios generales de CCOO y UGT en Cantabria, Carlos Sánchez y Mariano Carmona, respectivamente.

Los sindicalistas han considerado que los gobiernos "no tienen excusas" para no plasmar esa recuperación económica en la mejora de las condiciones laborales y sociales con las que los ciudadanos "puedan recuperar la dignidad".

"Ese es el leiv motiv de este 1 de Mayo", ha enfatizado el líder de CCOO, que ha destacado la "lucha" de la sociedad para tratar de recuperar esos derechos y que cobra un papel especial en esta fecha.

Y es que, ha denunciado, "estamos viviendo una salida de la crisis en la que los gobiernos no están facilitando las cosas para que recuperemos los derechos que se han perdido durante esta década de ajustes y de austeridad".

Por ello, Sánchez ha destacado que, en este 1 de Mayo, los sindicatos hacen una "ofensiva" en las calles para "recuperar la dignidad de la gente que trabaja en este país y las clases medias, que han sido muy golpeadas por los ajustes".

Pero también, ha indicado, que este Día del Trabajador se mezcla también con una "situación muy grave de inestabilidad política en España" y que es lo que "está impidiendo hacer reformas que beneficien a la gente que más ha perdido en la crisis".

El secretario general de CCOO ha achacado que esa inestabilidad política está relacionada con "la corrupción que llega a los más altos niveles del Estado y de las instituciones".

Y ante ello, ha enfatizado, este 1 de Mayo tiene un importante fondo que es "exigir más y mejor democracia" y el "reparto de los beneficios que se están produciendo con motivo de la recuperación.

"No es posible que esos beneficios se vayan al excedente empresarial y no a inversiones productivas y no es posible que se vayan a pagar las cuentas con los bancos que son los que crearon la crisis", ha dicho el sindicalista.

Por ello, ha manifestado que este 1 de Mayo se conmemora como un día de "dignidad y lucha por exigir una salida de la crisis se debe hacer con la negociación y el acuerdo" y, si no lo hay, "habrá movilizaciones".

INCREMENTAR LA PRESIÓN SOBRE LOS GOBIERNOS

Por su parte, el líder de UGT en Cantabria ha destacado que los sindicatos han decidido "incrementar un poco la presión" sobre los gobiernos llamando a la gente a salir a la calle en este 1 de Mayo.

"El Gobierno es el que tiene el problema y nos tiene que devolver a absolutamente todo lo que nos ha robado en derechos y libertades pero también económicamente", ha enfatizado Carmona.

A su juicio, "los impuestos los pagamos todos y tienen que servir para el desarrollo de la sociedad y de las personas y no para rescatar a bancos o autopistas y, si lo tienen que hacer así, al menos que nos pregunten".

El secretario general de UGT ha advertido a los gobiernos que "no se pueden tomar decisiones sin contar con los que realmente trabajamos en este país y pagamos los impuestos".

MANIFESTACIÓN

Los dos líderes sindicales se han expresado así en declaraciones a la prensa durante la manifestación en la capital cántabra, que ha partido a las 12.00 horas de la plaza de Numancia y ha concluido en la plaza Pombo.

La movilización ha estado encabezada por la pancarta 'Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social. No hay excusas' a la que se han sumado muchos otros carteles pero también grandes globos rojos que han inundado las principales calles de Santander.

Además de cientos de ciudadanos, a la manifestación convocada por CCOO y UGT han asistido la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, ambos del PSOE, y representantes de otros partidos políticos como Podemos o IU.