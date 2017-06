Los delegados de CCOO-A en el 12 congreso aprueban el informe general de Carbonero con el 82% de votos a favor

Etiquetas

Los delegados de CCOO-A han aprobado el informe general del actual secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, por amplia mayoría, con un 82 por ciento de votos a favor.

Según indica el sindicato en una nota, Carbonero se ha mostrado "agradecido y emocionado" en el que ha sido su último discurso antes de dar, definitivamente, el relevo como secretario general de CCOO-A.

Carbonero cierra así su mandato al frente de la organización que mañana dará a conocer a su nueva dirección y a la persona que le dará el relevo en la secretaría general.

Tras realizar un análisis de las aportaciones que por parte de la organización se le han realizado al informe general de su Ejecutiva en el que se recoge el balance de los últimos cuatro años, ha tenido palabras de agradecimiento y cariño para los compañeros de CCOO-A.

"Soy una persona distinta por haber estado en CCOO. Liderar esta organización me ha supuesto mucho tiempo, dedicación y sacrificio que las personas que me quieren me han permitido pero tengo que decir que todo ese esfuerzo está más que compensado por lo que me habéis enseñado y me habéis permitido aprender", ha resaltado el dirigente sindical, quien valora "haber sido reelegido tres veces como secretario general y sentirme querido por vosotros y vosotras, es algo muy grande".

También ha agradecido el compromiso y labor de los trabajadores del sindicato, sobre todo, porque, como él mismo reconoce "me ha tocado vivir el mejor momento de CCOO pero también el más doloroso porque no hay nada peor que haber tenido que prescindir de compañeros". Especial mención ha hecho Carbonero a la persona que ha sido su secretaria en estos últimos 26 años y a compañeros de la gerencia, o al gabinete jurídico.

En cuanto al futuro inmediato de la organización, el líder sindical ha hecho un llamamiento a la cohesión y a la responsabilidad. "Tenemos que salir de este congreso con más fuerza, porque contamos con mucha gente joven, muchas de ellas mujeres, con una gran formación, con ganas y con poderío que son el futuro de este sindicato".

EL INFORME GENERAL

En lo que respecta al informe general, el sindicalista ha reconocido que "es difícil hacer un informe, someterlo a debate general y que haya coincidencia plena". Pese a todo, este ha obtenido el respaldo de la mayoría de la organización con más de un 82 por ciento de votos a favor y 18 abstenciones. "Las aportaciones, en términos generales, enriquecen el documento", ha puntualizado.

Durante su intervención ha abordado diferentes temas como la importancia de acordar y negociar. "Confrontamos para acordar y negociar, porque un sindicato que no acuerda es inútil para la sociedad, lo cual no significa que no se hagan movilizaciones siempre que sean necesarias", ha aseverado.

En este sentido, ha expresado la necesidad de que se establezca una estrategia de cara al mandato que se inicia para que dichas movilizaciones estén bien organizadas, planificadas, y ejecutadas. "Es cierto que hace falta una gran movilización y eso tiene que ir acompañado de salir a ganar para a extender el sindicato y seguir siendo la primera organización", ha agregado.

En cualquier caso, ha hecho una llamada a "no perder el norte de que hay que conjugar negociación-presión para cambiar las políticas", dejando claro que "la concertación no tiene alternativa. Si no intervenimos en la negociación colectiva y en el diálogo con los gobiernos, dejaremos de tener la utilidad que nos demanda la ciudadanía. Concertar es comprometer políticas públicas y no se pueden comprometer si no hay dotación presupuestaria, ese es el problema; en cuanto a la negociación colectiva, tenemos que firmar acuerdos cuando lo veamos conveniente y exigir su cumplimiento", ha apostillado.

Asimismo, ha criticado duramente al Gobierno central "trufado por la corrupción y con un sentimiento de impunidad ante la incapacidad de la izquierda".

También el Gobierno andaluz también ha sido zarandeado en el discurso de Carbonero. "Es el peor de la historia de la comunidad autónoma, y está en la sumisión y en la autocomplacencia", ha aseverado. No obstante, también ha matizado que "si no hay financiación suficiente a las comunidades autónomas, éstas harán políticas más o menos amables pero no pueden hacer políticas distintas porque no tienen dinero y esa es la realidad que hay que cambiar".

En cuanto a la situación que se da en el mercado de trabajo, Carbonero se ha mostrado convencido de que el objetivo fundamental de su devaluación es "debilitar el movimiento obrero" y afirma que hay una batalla ideológica.

Defensor de Andalucía y de la igualdad de las personas independientemente de donde vivan, el líder de CCOO ha insistido en que "tenemos un importante déficit por rémora histórica, por decisiones políticas y por la pereza del capital andaluz dedicado a la especulación y al rentismo, ahora con el añadido de las grandes empresas hoteleras". En ese sentido, ha hecho un llamamiento para alertar de la "andalufobia" que se está dando.

Cuestiones como "la defensa de una gran entidad andaluza que estuviese bien gestionada y le sirviese a las personas, la necesidad de establecer mecanismos de financiación para que la gente pueda pagar las viviendas, la exigencia de una política económica diferente, el mal uso que hacen el Gobierno andaluz y los ayuntamientos de los planes juveniles de empleo, las cláusulas sociales, la situación de la sanidad o las ofertas de empleo públicas", han sido otro de los temas presentes en su discurso.

Igualmente se ha referido a la situación tan grave que se vive en Jaén en materia de empleo. "Las posibilidades son prácticamente nulas más allá de la aceituna y eso debe ser una cuestión que tiene que liderar CCOO para que cambie", ha dejado claro.

En opinión de Carbonero, la organización tiene que hacer un debate para reforzar confederalmente la acción del sindicato en el sector agroalimentario y especialmente en el campo. "Andalucía tiene un serio problema y hay que introducir espacios de negociación para remover la postura del gobierno andaluz que es rancia, arcaica y está en la autocomplacencia", ha añadido.

En cuanto a los logros de este mandato, el dirigente ha hecho referencia a la valentía de CCOO que ha hecho posible que no se hayan privatizado las agencias y 23.000 personas estén trabajando en ellas o el conflicto de los monitores escolares, que también ha sido una victoria del sindicato.

Por último, Carbonero ha vuelto a hacer una defensa a ultranza de la honestidad de la organización y de sus dirigentes. "Si la Administración ha hecho alguna chapuza que la pague pero CCOO no, y pongo la mano en el fuego porque estoy convencido de que no se ha hecho nada fuera de la legalidad y porque eso también es defender nuestras siglas", ha aseverado.