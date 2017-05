El ex director financiero dice que Crespo pidió a directivos PP y "estricta confidencialidad" con proveedores

Etiquetas

El ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal, ha manifestado que la empresa en la que estuvo trabajando desde el año 1995 hasta 2010 era "política" y que el expresidente de la entidad y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, pidió al exgerente, Esteban Cuesta, que los cargos directivos "fueran del PP" y que existiese "estricta confidencialidad" con los proveedores. "Por este motivo me pidió, o que me afiliase al partido, o que siguiera las directrices del partido", ha dicho.