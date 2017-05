La nueva representante sindical en el Consejo Rector de la CVMC niega incompatibilidades: "No soy un alto cargo de nada"

Etiquetas

PP y Cs no aprueban su idoneidad por su pertenencia al comité ejecutivo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO PV

La nueva representante de los sindicatos en el Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), María Soledad Fernández (CCOO PV), ha defendido ante los grupos en las Corts Valencianes su idoneidad para asumir esta responsabilidad y ha negado que pueda incurrir en incompatibilidades puesto que, pese a que forma parte del comité ejecutivo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, ha revisado su situación y no es "un alto cargo de nada".

Así lo ha asegurado durante su comparecencia en comisión en el Parlamento valenciano tras la renuncia de su predecesora, María Dolores Navarro (UGT PV), en el marco del acuerdo que UGT, CCOO e Intersindical suscribieron en julio de 2016 para ostentar la representación sindical en este órgano en turnos rotatorios de seis meses, cumpliendo con la disposición transitoria de la ley que establece que mientras no haya un representante de los trabajadores sean los sindicatos los que ocupen este puesto. La idoneidad le ha sido concedida con los votos a favor de PSPV, Podemos y Compromís.

En su intervención Fernández ha repasado su currículum detallando que es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universitat de València y en 1990 aprobó la oposición de técnico medio especialista en menores de la Generalitat, siendo nombrada funcionaria de carreta. Desde 1997 está liberada para dedicarse a tiempo completo a las tareas sindicales y es miembro del comité ejecutivo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, en la responsabilidad de acción sindical, además de formar parte de la mesa sectorial de la función pública y haber participado como asesora en la negociación del ERE en RTVV.

Tanto el PP como Ciudadanos han planteado en la comisión sus dudas sobre si, como ya ocurriera en el caso de su antecesora en el cargo, podría incurrir en las incompatibilidades que la ley marca el hecho de que pertenezca a un órgano directivo del sindicato.

LAS DECISIONES DEL CONSEJO, EN RIESGO

Así, el 'popular' Jorge Bellver ha advertido que "no tiene sentido que se estén poniendo en riesgo las decisiones que se tomen en el seno del Consejo Rector", como también el propio futuro de la radiotelevisión y el sector audiovisual valenciano. "No entiendo por qué UGT o CCOO no pueden nombrar a personas tan capacitadas como ustedes y que no tengan una causa de incompatibilidad", ha manifestado.

Toni Subiela (Ciudadanos) ha asegurado que mantienen las mismas dudas que tenían sobre Lola Navarro y, además, en este caso en concreto, considera que la sindicalista de CCOO no reúne la experiencia en el ámbito de la cultura o la comunicación que se requiere. "O bien los candidatos tienen que venir con un informe jurídico que nos asegure las dos cuestiones o que los sindicatos elijan un candidato que no genere estas dudas de incompatibilidad", ha agregado.

SIN CONTRATO CON EL SINDICATO

Fernández ha asegurado que como funcionaria de carrera siempre actuará respetando la ley y ha aclarado que ha revisado su situación dentro del sindicato y está "segura" de no tener ninguna incompatibilidad y gozar de la idoneidad para el puesto porque "la definición de alto cargo está muy clara" y ella no lo es porque sigue siendo funcionaria, no tiene contrato con el sindicato y forma parte de un comité ejecutivo en el que nadie es alto directivo porque nadie de manera individual tiene capacidad para tomar ninguna decisión o actuar en nombre de CCOO: "Es como si ustedes, por ser diputados, se les considerara altos directivos".

"Indudablemente, si pensara que tengo algún tipo de incompatibilidad sería la primera que habría dicho a mi organización que buscara otra persona", ha apuntado.

Además, también ha cuestionado la redacción de la ley por la que se regula el servicio de radiodifusión en tanto dice que los sindicatos actúen de forma transitoria representando a los trabajadores pero "por estar en los sindicatos se nos cuestiona".

APOYO DE PSPV, COMPROMÍS Y PODEMOS

Desde Podemos, su portavoz, Antonio Montiel, ha mostrado sus dudas en un primer momento aunque tras las explicaciones de Fernández ha admitido que formar parte de la ejecutiva de una federación "no se puede equiparar a lo que se denomina alta dirección" por la limitación de actuación.

La socialista Rosa Peris ha mostrado su apoyo a la sindicalista y ha advertido que en el caso de que en algún momento se advirtiera causa de incompatibilidad la ley da tres meses para modificar la situación, mientras que Mónica Àlvaro (Compromís) le ha recordado que tiene "el peso y la difícil tarea de enmendar errores del pasado" por parte de quienes "en vez de asumir la culpa y pedir perdón continúan apostando por la disputa".

EL ERROR DE CREAR UN SECTOR AUDIOVISUAL "LOW COST"

En cuanto a los objetivos de Fernández como miembro del Consejo Rector de la CVMC, ha indicado que llega con "el compromiso de participar en la rápida reapertura" y respetar la ley pero también la cláusula 6 del ERE de RTVV, de modo que la experiencia del personal de la antigua radiotelevisión "debe ser valorada y aprovechada" y "no se deben poner filtros a los requisitos de acceso al nuevo empleo que impidan cumplir el acuerdo alcanzado" en el expediente.

Además, cree que hay que apostar "no por cualquier empleo", sino por empleo de calidad y propondrá que previamente a las nuevas contrataciones se aborde la aplicación de condiciones de trabajo que mejoren los mínimos marcados por el Estatuto de los Trabajadores, algo extensible a las empresas que trabajen para la sociedad. "Sería un error imperdonable promover un sector audiovisual valenciano low cost", ha asegurado.