El sindicato CTA advierte de "la bajada de sueldos" a algunos funcionarios municipales

El sindicato CTA ha advertido este lunes de "la bajada de sueldos" a algunos funcionarios municipales por parte de la Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de la capital cordobesa, que consideran que "supera en quitar derechos a sus trabajadores al propio PP".

En una nota, CTA ha informado de que dicha delegación ha decidido "sin comunicárselo a los propios interesados, ni a las organizaciones sindicales la bajada real de sus retribuciones", algo que ha hecho "sin cumplir con la negociación colectiva previa que establece el Estatuto Básico del Empleado Público y sin que para nada se justifique".

En este sentido, detallan que "la fórmula que han escogido es la de crearle a más de medio centenar de funcionarios un complemento personal transitorio, que es absorbible con la subida prevista en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), de obligado cumplimiento, del uno por ciento".

Al respecto, señalan que "la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se aprobó en 1992 y la última se aprobó sin acuerdo sindical en 2014, pero en ambas se dijo que se respetarían los salarios de los trabajadores y que no se aplicarían complementos absorbibles". "Ni siquiera el PP se atrevió a hacerlo, pero el PSOE lo ha hecho, sin previo aviso y de la forma más indecente posible", apostilla el sindicato.

Así, indican que el anteproyecto de presupuestos municipales para el año 2017 tiene "una bajada en lo que se refiere a bolsa de trabajo de medio millón de euros, y tenía el año pasado una partida consignada de 3.800.000 euros, partida que con toda seguridad ha quedado sin gastar en su inmensa mayoría", puesto que "entre la poca voluntad del gobierno municipal, la mucha menos de los técnicos que en esta materia lo asesoran y el subdelegado del Gobierno, han evitado que se gasten más de tres millones de euros en contratos temporales para el Ayuntamiento", según apunta CTA.

Igualmente, puntualizan que dicho anteproyecto recoge "una subida salarial para los directores generales de área de 175.000 euros, no negociados en ninguna mesa de negociación, y al igual que dicho anteproyecto, no presentado a las organizaciones sindicales municipales", a lo que añaden que no entienden que "IU avale estas políticas", cuando "se supone que viene a hacer políticas de izquierdas y sin embargo se traga estas decisiones".