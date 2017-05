Los sindicatos alertan de que el SAS no va a cumplir el Plan Costa y anuncian movilizaciones

Etiquetas

Satse, UGT, CCOO y Sindicato Médico plantean una manifestación el 11 de junio y la han trasladado al Consejo Social para que la respalde

Los sectores sanitarios de UGT y Comisiones Obreras, junto al Sindicato de Enfermería (Satse) y el Sindicato Médico, han alertado de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no va a cumplir el Plan Costa, compromiso alcanzado en una reunión entre sindicatos y la Consejería de Salud en marzo, que consistía en cubrir al 100 por cien las sustituciones del periodo estival y no cerrar camas, plantas ni quirófanos en los hospitales públicos. Por ello, los cuatro sindicatos han anunciado tres concentraciones en centros sanitarios, y una manifestación para el próximo domingo 11 de junio.

Así lo han anunciado este miércoles los secretarios generales de CCOO Sanidad, Rafael González; de UGT Sanidad, Ramón Sánchez Garrido; del Satse, Juan José Sánchez Rodríguez; y del Sindicato Médico, Antonio Martín. Del mismo modo, la convocatoria de la manifestación ha sido trasladada al Consejo Social de la ciudad, que está valorando convocarla a través de una reunión extraordinaria de este foro, no sin antes conocer la postura del SAS.

Según ha detallado González, "la información que tenemos a través de los delegados y por parte de cargos intermedios es que este verano se van a cerrar quirófanos", aunque ha reconocido que esta baja no será "en la misma proporción" que el verano anterior. En este sentido, ha recordado que en el Hospital Civil se cerró el 50 por ciento de los quirófanos en julio y septiembre, y el 100 por cien en agosto en 2016; mientras ahora que se estudia mantener esta tasa al 50 por ciento durante los tres meses.

En otro ejemplo, ha mencionado que está previsto que en el Hospital Clínico "se vayan un total de ocho cirujanos de vacaciones", y "únicamente se ha pedido que se sustituyan a dos", lo que refleja, según ha afirmado, "lo lejos que queda esto de las palabras" del Plan Costa.

Cuestionado por los periodistas sobre si se espera aumentar las contrataciones respecto a veranos anteriores, ha reconocido que "algo más va a haber. No generalizada, solo en algunos centros que están mirando donde haya más necesidades asistenciales", pero ha agregado que ese "no fue el compromiso, no nos dijo que iba a aumentar un 20 por ciento la contratación de Enfermería, nos dijo que al 100 por ciento".

Al tiempo, ha comentado que la única limitación reconocida tanto por SAS como por sindicatos era "si no había gente en bolsa en determinadas especialidades", pero "en psiquiatría, que hay especialistas en bolsa, que cierren una planta es porque no van a sustituir".

Del mismo modo, ha señalado que "se nos dijo que no se iban a cerrar camas, y ya tenemos noticias de que el módulo dos de Salud Mental del Clínico también se va a cerrar en los meses de verano"; agregando que en el caso de Atención Primaria "hay consultorios, como en Villanueva del Trabuco, que no van a ser sustituidos este verano".

Por estos motivos, los cuatro sindicatos han pactado un calendario de movilizaciones. En primer lugar, comenzarán el jueves 25 de mayo a las 11.00 horas con una concentración en el Hospital Regional; seguidamente, el jueves 1 de junio realizarán otra concentración el Hospital Clínico; para el jueves 8 de junio prevén realizar otra concentración en la Delegación de Salud; concluyendo el calendario con una manifestación para el domingo 11 de junio.

"La contestación del SAS está clara: donde no contrataban a nadie, que contraten a una persona van a decir que han hecho un esfuerzo tremendo", ha criticado González.

Por su parte, Martín ha trasladado que "creemos que sí van a aumentar las contrataciones, pero por debajo de lo que se dijo". Al respecto, ha comentado que en algunos centros hospitalarios con alta demanda en periodo estival, como el de Benalmádena o Marbella, "no se ha hecho ningún estudio, no hay propuestas, ni se pregunta las necesidades a los distintos servicios".

"La reunión de marzo era muy importante porque de ahí saldría un calendario para estudiar y matizar el déficit sanitario que tenemos desde hace muchos años en Málaga, y nos deja en la situación que estamos en todos los índices de calidad que se estudian por asociaciones y plataformas sanitarias", ha criticado Martín.

Para Sánchez Rodríguez, la sanidad pública malagueña ha soportado "los mayores recortes y pérdidas de trabajadores", además de que "a día de hoy las plantillas de los hospitales de Málaga no están cubiertas al 100 por cien, siguen sin cubrirse las reducciones de jornada, y el único compromiso que adquirieron fue el de las vacaciones".

En este punto, ha manifestado que "no hay que esperar al verano para ver el primer incumplimiento", en referencia al periodo de Semana Santa, "donde no había trabajadores vacando, se cerraron quirófanos del Hospital Marítimo; se anuló la actividad quirúrgica de Antequera, Axarquía y Ronda por las tardes; en la Serranía de Ronda la actividad quirúrgica estaba mermada por el traslado; y en el de Benalmádena también se cerraron quirófanos".

Todo esto, ha criticado, "da una idea de las intenciones de la Consejería de Salud". "Tenían una magnífica oportunidad de disminuir y demostrar que iban a cumplir el Plan Costa, y ha sido todo lo contrario".

En esta línea también se ha expresado Sánchez Garrido, quien ha apuntado que "desde la Consejería y gerencia del SAS nos están ninguneando a Málaga en el tema sanitario desde hace mucho tiempo", detallando que Málaga "ha sido la provincia con mayor reducción de personal".

Asimismo, ha dicho que desde su sindicato "no nos creemos lo que nos dicen los gestores. Tenemos mucha información de por dónde van los tiros, que es cubrir lo que otros años".

"Nos extraña mucho que con todo el tema de las necesarias infraestructuras sanitarias que necesitamos en Málaga, hayan planteado un grupo de trabajo con personas que tienen mucha responsabilidad en el deterioro sanitario", ha agregado, opinando que "quizás sería más interesante pedir una cita con Amancio Ortega y pasearnos por las tiendas de Zara, que tienen mayor predisposición por los problemas sanitarios de Málaga y Andalucía que la Consejería y el SAS".

CONSEJO SOCIAL Y PLATAFORMA

Los portavoces sindicales han trasladado la convocatoria de manifestación del 11 de junio al Consejo Social de Málaga. Según han apuntado, el coordinador del Consejo, Juan Antonio García Galindo, ha asegurado que "la idea era buena, pero también querían escuchar a la otra parte, al SAS".

"Iban a convocar una reunión antes del final de mayo para ver si había una convocatoria extraordinaria del Consejo que hiciera la manifestación", han detallado, aunque han comentado que "nosotros pensamos que los plazos no los podemos dilatar más", por lo que convocaran la manifestación del 11 de junio, independientemente de la postura final del Consejo Social.

Por último, los cuatro sindicatos han anunciado que se han constituido en una plataforma ciudadana "para invitar al resto de plataformas y agentes sociales que quieran adherirse a las concentraciones que estamos convocando".