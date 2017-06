Marcelo: "Zidane llegó sin hacer ruido y ahí están los números"

Etiquetas

El lateral brasileño del Real Madrid Marcelo Vieira elogió la figura de su entrenador, Zinédine Zidane, que llegó "sin hacer ruido" y ya ha dado títulos al equipo madridista, mientras que aseguró que han "trabajado muy bien" de cara a la final de este sábado de la Liga de Campeones ante la Juventus pese a llevar dos semanas sin competir.

"Zidane llegó sin hacer ruido y en una época en la que se necesitaba ganar prácticamente todo y ahí están los números. Personalmente, él sabe lo que pensamos de él", comentó Marcelo este viernes en la rueda de prensa previa a la final del torneo.

Para el brasileño, no les ha venido "mal" no jugar las dos últimas semanas. "Hemos trabajado muy bien y hemos disfrutado muchísimo con la liga que hemos ganado con mucho trabajo y luego a pensar en la final que era lo que más queríamos. Creo que estamos bien", indicó Marcelo, que no ve "ningún problema" con el esquema que disponga su rival. "Ya sabemos lo que tenemos que hacer mañana", añadió.

El internacional no quiso entrar a las palabras de Dani Alves que dejó caer en su rueda de prensa a que el conjunto blanco ganó con gol en fuera de juego a la Juventus en 1998. "Es una final de 'Champions' y a lo mejor intentan meter por otros lados, pero estamos centrado en lo nuestro, sabemos lo que hemos venido y lo que tenemos que hacer, así que eso no nos va a molestar nada. Hemos venido a defender al Real Madrid y sabemos de la historia de este club", indicó.

Además, fue preguntado por Keylor Navas. "Tuvo duro jugar al principio porque estaba Iker (Casillas) y ha hecho su trabajo tranquilito, sin pasar por encima de nadie y se ve lo porterazo que es y lo que nos ayuda en cada partido, que es un grandísimo portero y tiene todo el apoyo. Ojalá nos ayude muchísimo mañana", sentenció.