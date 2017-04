Marcelo: "Los árbitros tienen siempre un papel difícil"

Etiquetas

El lateral brasileño del Real Madrid Marcelo Vieira eludió hablar del arbitraje del partido de vuelta de este martes ante el Bayern Múnich alemán, recordando que "hace mucho" que ya no habla de este tema ni de una labor que le parece "muy difícil".

"Hace mucho que dejé de hablar de los árbitros porque me parece difícil, pero cuando aciertan nadie dice nada y cuando falla es normal que la gente proteste. Creo que toda la vida han tenido un papel difícil, pero nosotros también fallamos y no hay vuelta atrás", se sinceró Marcelo ante los medios.

El sudamericano se refirió a la jugada del 3-2, en la que se deshizo de varios rivales para cedérsela a Cristiano Ronaldo. "He intentado hacer la mejor jugada para acabar en gol. He visto uno de blanco a mi lado y he conseguido dar el pase a Cristiano", relató.

"Hemos hecho un grandísimo trabajo tanto en la ida como en la vuelta. Hemos jugado 30 minutos más y eso nos motiva muchísimo para el partido que viene", prosiguió el jugador madridista. "Estoy muy contento, hemos estado muy bien mental y físicamente", agregó.

Finalmente, opinó sobre las palabras de Cristiano Ronaldo, que pidió únicamente al Santiago Bernabéu que no le pite. "El Bernabéu es muy exigente y jugar en el Real Madrid es muy difícil, y los dos lo sabemos, pero la afición exige cuando tiene que exigir. Cristiano ha hecho un grandísimo trabajo y se dedica al máximo a ayudar al equipo", sentenció.