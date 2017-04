Gallardo y Figueroa (Cs) asegura que, si Martín es restituida como portavoz, no seguirán en el partido

Etiquetas

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Ruperto Gallardo, y el portavoz de la formación naranja en el Consistorio onubense, Enrique Figueroa, han asegurado este viernes que, tras el anuncio del partido del cambio de portavocía en el Consistorio, cargo que ostentará de nuevo María Martín --que dejó de serlo en diciembre, según ella, tras sustituirla porque estaba embarazada--, ellos no seguirán en la formación naranja.

En rueda de prensa, Gallardo ha remarcado que condicionarán la permanencia en Ciudadanos si el partido "rectifica" tras recibir el pasado lunes la notificación oficial de la dirección anunciando la restitución a Martín como portavoz del grupo municipal del partido.

Al respecto, ambos han mostrado su "sorpresa" por esta decisión, en la que se les "insta" a ejecutar esta restitución. Es más, el presidente del grupo ha asegurado que quiere pensar que "se trata de un error", a lo que ha añadido que "el partido no puede obligarles" a llevar a cabo este cambio según los estatutos.

No obstante, ha asegurado que ellos han enviado un escrito a la dirección de la formación para que esta solicitud del cambio sea revocada. En este punto, ha insistido en que, si "el partido habla siempre de transparencia, nos tendrán que dar una explicación por estos dos años de trabajo a tope", ha remarcado Figueroa.

El edil ha señalado no estar de acuerdo "ni con los modos ni con las formas, ya que el nombramiento del portavoz lo decide el grupo municipal, tal y como se hizo el primer cambio", cuando él sustituyó a María Martín por "desavenencias".

"Es muy fuerte que el partido haya reaccionado con este escueto comunicado y esperamos explicaciones más contundentes", ha manifestado Figueroa, a lo que ha añadido Gallardo que "en el correo electrónico nos dicen que tras los hechos conocidos en Huelva y la información recavada, que no nos han pedido, han tomado esta decisión" y se sienten "ninguneados".

Por último, ha manifestado que "si la dirección sigue en sus treces abriríamos otro frente, pero no vamos a hacer ninguna guerra judicial, sino que vamos a defender nuestra dignidad porque es taxativamente imposible que nos obliguen", ha remarcado el también portavoz de la formación en la Diputación, quien ha añadido que "si no me siento querido en mi casa, no hace falta que nadie me eche de mi casa. Me voy yo".

"No me han echado en mi vida de nada y menos en una cosa en la que estoy porque defendiendo su teoría, pero a mí no me falta el respeto nadie. Lo he mantenido a rajatabla tras 50 años trabajando y ya estoy jubilado", ha concluido Figueroa.