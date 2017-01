Carlota Corredera arropa a María Patiño en su momento más duro

Etiquetas

Como anunciamos ayer, tras dos años de lucha el padre de María Patiño moría tras dos años luchando contra un cáncer de colón. Aunque la periodista todavía no se ha pronunciado al respecto y desde 'Sálvame' no han reaccionado, su compañera Carlota Corredera no ha tardado en enviarle un emotivo mensaje horas después de que la noticia se hiciera pública en los portales del corazón.