Marc Márquez: "Pronosticaría que Maverick estará en primera fila"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha señalado tras ser el más rápido en los dos primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya que ha tenido "buen 'feeling' en general" con la moto y los neumáticos pese a tener algún problema con el compuesto medio, y por otro lado ha pronosticado que el líder del Mundial, Maverick Viñales (Yamaha), estará en primera fila pese a sus problemas.

"Para mí es sólo cuestión del compuesto. El neumático medio no funciona, es demasiado blando, y fuimos directos a poner el duro. El 'feeling' en general fue bueno este viernes", aseguró el de Cervera ante los medios tras marcar un 1:44.296 en el FP2.

Márquez aseguró que, pese a que haber hecho el 'test' en Montmeló hace unas semanas le ha beneficiado para acabar primero el viernes, por conocer el nuevo trazado y los secretos que entraña, no puede sacar conclusiones por el cambio de neumáticos de Michelin.

"En el 'test' tuvimos diferentes compuestos, uno funcionaba muy bien en la parte derecha, que es el medio que traen aquí. Pero la parte izquierda es demasiado blanda, por eso es mejor el duro. Son diferentes, tenemos que ver cuál es mejor para nosotros", comentó.

Al respecto, el catalán recordó que Montmeló es un circuito que patina de por sí para todos, en respuesta a las quejas de Viñales con el 'grip' en sus neumáticos. "El paso que tenía Maverick no era malo, para tener todos esos problemas. Hay carreras que a una marca beneficia más y a otra menos, pero es pronto, es viernes, y mañana cambia la temperatura y todo, habrá más goma. Pronosticaría que estará en primera fila", auguró.

"Siempre hay más soluciones, pero de las que nos propuso el Circuit era la más segura, estuvimos casi todos los pilotos de acuerdo. La anterior curva no se podía tomar con lo que pasó el año pasado. Una 'chicane' tiene el problema de que si te caes en la primera curva vas a la segunda, pero vas a 40 ó 50 km/h y te permite esquivar a quien va delante", señaló sobre el nuevo trazado, modificado tras el fatal accidente de Luis Salom.

Por otro lado, tras ver cómo Jack Miller se equivocaba de trazada y se iba por la 'chicane' de la Fórmula 1 dos vueltas seguidas, comentó riéndose el por qué de hacerle gestos para que frenara. "Con lo de Miller... ¡Vaya tela! Me he 'descojonado' un poco, la verdad que sí, pero me he asustado más porque se ha quedado detrás para coger rueda y pensaba que íbamos a llegar a la curva y me iba a 'empitonar'... Luego lo ha entendido, pero el tío iba convencido e iba a fondo", rememoró entre risas.