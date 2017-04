Marc Márquez: "Esta pole me hace sentir muy bien porque no la esperaba"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró "muy feliz" al conseguir la 'pole position' en el Gran Premio de Las Américas, tercera prueba del Campeonato del Mundo, porque no se la esperaba pese al idilio que mantiene con el trazado estadounidense de Austin.

"Esta 'pole position' me hace sentir muy bien, porque sinceramente no la esperaba, o mejor dicho, pensaba que sería muy difícil. De hecho, aunque este circuito se adapta a mi estilo, hemos sufrido un poco este fin de semana y sabíamos que nuestros rivales eran muy rápidos con neumáticos nuevos", analizó el catalán, que sumó su quinta 'pole' consecutiva en Estados Unidos.

"Hemos trabajado mucho de cara a la carrera y tengo mejores sensaciones en cuanto al ritmo que a una vuelta rápida. Pero es un circuito que me encanta y he decidido intentarlo. En la última vuelta he ido al máximo, haciéndolo lo mejor posible, y he conseguido otra 'pole' en Austin, que está muy bien", dijo en relación al instante en que arrebató el mejor tiempo a su compatriota Maverick Viñales (Yamaha).

En resumen, Márquez aseguró estar "muy contento con el equipo". "Hemos cambiado muchas cosas en la moto durante el fin de semana y paso a paso hemos ganado confianza. Esta tarde nos hemos concentrado en mantener un buen ritmo y ha funcionado bien, hemos hecho un buen trabajo en el FP4. Tengo buenas sensaciones con neumáticos gastados, así que veremos qué podemos hacer en el Gran Premio", finalizó.