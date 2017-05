Viñales: "Tengo que mejorar, pero estoy bastante contento"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) se mostró "bastante contento" tras la celebración de las dos primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de España, que se disputa este domingo en el circuito de Jerez, pero aseguró que aun debe "mejorar" para levantar ese sexto puesto.

Viñales, que detuvo el reloj en 1:40:379, estuvo muy por delante de su compañero Valentino Rossi pese a sufrir una leve caída en el primer tramo de los entrenamientos. "Estoy bien. Me fui un poco fuera de pista por algunas manchas húmedas en la pista. Por eso me he caído, pero luego me he sentido bien con la moto", analizó el español, segundo en la general del Mundial.

"Todavía tenemos que mejorar algunas áreas, pero estoy bastante contento en general, hemos hecho un buen tiempo", añadió el corredor de Figueras, que para este sábado deberá hacer "una buena FP3 para ir directamente a la Q2. "Queda trabajo", agregó sin dar muchas pistas sobre su nuevo carenado. "Hoy era difícil entender si es mejor o no", finalizó.