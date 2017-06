Viñales: "Por la tarde no tenía agarre, no podía conducir"

Etiquetas

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha comentado sobre su decimosexto mejor crono tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya que ha tenido un agarre nulo y muy malas sensaciones en la moto, e incluso ha señalado que no dio gas porque de haberlo hecho se hubiera ido al suelo.

"Por la mañana la sensación era bastante buena, pero por la tarde no se podía conducir, si hubiera sido en la carrera me hubiera caído. No podía dar gas. Realmente no lo entiendo. Hay muchos baches, la moto se mueve mucho y no hay agarre. Nunca me he encontrado sobre una moto como hoy", comentó a los medios.

En este sentido, aseguró que luchará hasta el final pese a estos problemas. "Perdido nunca está. Lucharé como siempre a tope, a lo mejor mañana salimos y encontramos 'grip'. Mi sensación es que salgo con una goma ya rodada. Hoy no había agarre, era como llevar una goma con 30 vueltas", argumentó.

"No, tampoco he hablado mucho con Michelin pero he dicho que esa goma no iba, solo salir de 'boxes' en la curva 3 ya derrapaba. Es un 'feeling' muy extraño, sentía que me caía en cada curva. No se entiende, ni el equipo lo entiende", lamentó molesto.

Además, el catalán comentó que con la nueva 'chicane' del renovado trazado de Montmeló, es "peligroso" caerse en ella por el hecho de quedarse en medio por la falta de escapatoria. "Ahora son los libres, si no puedes dar gas aflojas y buscas otra vuelta. Pero si te caes en la 'chicane' te quedas en el medio, es muy extraño y es realmente peligroso", advirtió.

"No me querría ver a mí mismo en el medio de la pista. Y ahora son libres, pero en carrera... Es una zona difícil de frenar, la gente va rápido. No me desagrada la nueva 'chicane', es un cambio de dirección rápido y tengo fuerza. Pero he visto dos caídas delante mío y piloto y moto se quedan en medio y es muy peligroso. En carrera, si pasas con cinco o seis motos, a lo mejor no lo ves y chocas. La otra es peligrosa por tener el muro cerca pero prefiero la del año pasado (la de la F1)", se sinceró.