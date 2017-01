Mazda da un giro a su marca, desde fabricante de coches a proveedor de experiencias únicas

Etiquetas

Mazda ha dado a conocer su nueva lema, 'Drive together', con el que pretende dar un giro a la marca y pasar de ser un fabricante de automóviles a ser un proveedor de experiencias únicas e individualizadas a la medida de cada cliente.

El lema de la campaña de comunicación 360º viene del concepto japonés 'inba Ittai', que refleja la unidad lograda entre caballo y jinete, como coche y conductor en perfecta armonía, ha explicado la propia compañía.

Asimismo, 'Drive Together' se asienta en dos pilares principales: "Challenger spirit" o "Espíritu Mukainada", y "For the love of Driving". Mazda ha explicado que el primero define el espíritu de superación, marcado por sus orígenes en la ciudad de Hiroshima y que le ha llevado a desafiar constantemente los convencionalismos para mejorar. Mientras que el segundo se refiere al desarrollo de sus modelos centrados en el ser humano, buscando la diversión al volante y la experiencia de conducción.

En este sentido, Wojciech Halarewicz, vicepresidente de comunicación en Mazda Motor Europa indicó que "no podemos encontrar una mayor descripción de la emoción que quieren experimentar los clientes cuando conducen nuestros coches, es la unión que sienten con su coche cuando lo conducen, es Drive Together".