La Comunidad mantiene las restricciones al baño en La Pedriza y estudia limitar el aparcamiento en otros espacios verdes

La Comunidad de Madrid estudia las restricciones al tráfico y usos limitados de aparcamiento en espacios protegidos en los que se registra alta afluencia de público y mantendrá la restricción al baño en el enclave de La Pedriza.

Así lo ha avanzado el consejero de Medio Ambiente, Jaime González, a preguntas de los medios de comunicación en el acto para conmemorar el Día Europeo de la Red Natura 2000, en Collado Villalba.

Preguntado en concreto por la restricción del baño en la zona de La Pedriza, ha señalado que la intención que tiene el Ayuntamiento de Manzanares El Real y el "grupo de trabajo" que se creó en 2016 es "mantener" esta medida aunque se están estudiando otras restricciones como los "usos del tráfico" y los "usos limitados de aparcamiento".

A este respecto, y sobre otras zonas protegidas de la Comunidad de Madrid en las que se registra una alta afluencia de público ha explicado que se está empezando a mantener reuniones con los alcaldes de los municipios afectados para "ver si quieren una posición común" o que se estudie "caso a caso" la restricción de los "usos del tráfico" y de los "usos limitados de aparcamiento".

En cuanto a la zona de las Dehesas, en Cercedilla, ha explicado que es uno de los lugares que "más" les preocupa por la "cantidad de gente" que se desplaza a este punto los fines de semana.

"Yo el año pasado lo pude comprobar. Estuve más de tres horas intentando llegar y al final me fue imposible. Fui para probar si las demandas que hacían los vecinos eran reales y tengo que decir que así fue. Es uno de los sitios que queremos ver", ha avanzado.

El consejero ha señalado que se trata de una zona que no es fácil restringir por la "complejidad" del casco urbano de Cercedilla. "Es uno de los sitios que queremos, ya no sólo preservar, si no estudiar el tema del tráfico rodado", ha concluido.