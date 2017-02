GREENPEACE CELEBRA EL COMPROMISO DE ELIMINAR SUSTANCIAS PELIGROSAS DEL MATERIAL DE MONTAÑA

Etiquetas

El fabricante de los productos de ropa y equipamento de montaña Gore-Tex, Gore Fabrics, ha anunciado que va a comenzar una transición hacia tecnologías de impermeabilización más respetuosas con el medio ambiente que eliminen de su producción los PFC, un grupo de sustancias químicas peligrosas.Greenpeace, según informa en una nota, denunció en 2015 la presencia de sustancias peligrosas en ropa y equipación de marcas como The North Face o Mammut, por lo que se felicita de la decisión de Gore Fabrics.Los PFC son compuestos químicos que se utilizan para la fabricación de membranas impermeables y revestimientos hidrófugos.Según Greenpeace, estos compuestos no existen en la naturaleza, pero cuando llegan al medio ambiente muchos de ellos se degradan lentamente, se dispersan globalmente y llegan a la cadena alimentaria. Algunos de estos compuestos son susceptibles de dañar la reproducción, favorecer el desarrollo de tumores y afectar al sistema hormonal.Gore Fabrics se ha comprometido a eliminar los PFC preocupantes para el medio ambiente de sus laminados impermeables de sus prendas normales antes del fin de 2020 y de los especializados antes del fin de 2023.La empresa, según ha publicado en su página web, va a desarrollar nuevas tecnologías más respetuosas con el medio ambiente para la fabricación de productos de consumo, va a investigar opciones tanto fluoradas como libres de flúor y va a documentar públicamente que no se liberan PFC peligrosos al medio ambiente durante todo el ciclo de vida de sus productos.Greenpeace considera que esta decisión supone una revolución en el sector de ropa de montaña y cree que es posible que el uso de los PFC en material de montaña sea cosa del pasado.