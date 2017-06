GREENPEACE ‘DERRAMA’ PLÁSTICOS GIGANTES EN AGUAS DE BALEARES

Etiquetas

- Para concienciar sobre la basura marina en los mares. Activistas de Greenpeace desparramaron este lunes 10 objetos gigantes de plástico en aguas de Baleares como acción simbólica para visibilizar el problema de la contaminación en los mares en el marco de su campaña internacional ‘Menos plástico, más Mediterráneo’, con la cual su buque insignia, el ‘Rainbow Warrior’, permanecerá en aguas españolas hasta el próximo 18 de junio.Los activistas colocaron dos botellas de 12 metros, dos vasos de seis metros, tapones y pajitas, objetos de usar y tirar a escala gigante de los más comunes que se encuentran en playas y océanos, con el fin de visibilizar lo que está debajo de las aguas medierráneas y que no se ve. Además, situaron sobre el agua una pancarta de 60 metros cuadrados en la que se podía leer "#NoPlastic"."Con esta acción queremos hacer visible lo invisible, que es la contaminación por plásticos que invade el Mediterráneo. Estos objetos que hemos representado se irán rompiendo en trozos más pequeños y casi imperceptibles, aparentemente inofensivos, pero que son aún más peligrosos para el medio marino", declaró desde el ‘Rainbow Warrior’ Elvira Jiménez, responsable de la campaña de Océanos, quien añadió: “El Mediterráneo no puede digerir más plásticos”. Greenpeace recalcó que cerca de un 40% de la demanda de plásticos en Europa y en España se emplea en envases, en su mayoría de un solo uso y que son, además, los residuos que más se abandonan en el medio ambiente.De hecho, añadió que los objetos que se encuentran con mayor frecuencia en las playas del mundo, incluidas las del Mediterráneo, son botellas, tapones, vasos y pajitas, entre otros, “un claro reflejo de cómo la cultura de usar y tirar tiene su máximo exponente en los productos fabricados con plástico”. Esta acción simbólica se enmarca en la campaña internacional ‘Menos plástico, más Mediterráneo’, con la que el ‘Rainbow Warrior’ está surcando estos días el Mediterráneo para denunciar la presencia de plásticos en el Mediterráneo y demandar medidas urgentes para frenar este grave problema. El barco, proveniente de Valencia, llegará a Mallorca la tarde de este miércoles para que las personas que lo deseen puedan visitarlo y, posteriormente, hará su última parada en Barcelona antes de poner rumbo a Italia. En la capital catalana permanecerá entre el 16 y el 18 de junio. En su cubierta se celebrará un concierto de Anni B Sweet y Noni de Lori Meyers durante la noche del día 18. “Hay que cerrar el grifo del plástico y apostar por su reducción y reutilización. La responsabilidad no es sólo de los consumidores sino también de las empresas que fabrican y distribuyen los productos y de las administraciones que legislan”, añadió Jiménez. En estos meses, la UE está revisando las directivas que conciernen a la gestión de los residuos y los envases, incluyendo los plásticos, dentro de su plan de acción del paquete de economía circular. Greenpeace demandó a los ministros europeos, entre entre ellos Isabel García Tejerina, que apoyen medidas que permitan reducir el plástico de un solo uso y que los países puedan legislar libremente sobre los envases que circulan en su mercado nacional. DATOSPor otro lado, Greenpeace indicó que se calcula que entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos cada año y que el Mediterráneo tiene una densidad de plásticos comparable a la de las zonas de acumulación (conocidas como ‘sopas de plástico’) del Pacífico, con una pieza por cada cuatro metros cuadrados.Además, recalcó que entre un 21% y el 54% de los fragmentos de microplásticos en el mundo se encuentran en la cuenca mediterránea, que el 96% de las muestras de basura en la superficie del Mediterráneo son plásticos y que se ha encontrado plástico en todas las zonas de este mar (playas, costas rocosas, la columna de agua y el fondo marino hasta profundidades de 3.000 metros).Añadió que el 72% de la basura recogida en las playas españolas del Mediterráneo es plástico y que más de 1.300 especies, como cetáceos, peces, aves o tiburones, se han visto impactadas por la basura marina, el 92% de los casos con plásticos.