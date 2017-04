GREENPEACE DESTACA QUE LA TIERRA SUFRE SIETE AMENAZAS AMBIENTALES

Etiquetas

- Este sábado se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Greenpeace señaló este viernes que “no parece haber muchos motivos” para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra, que se conmemora este sábado, puesto que sobre el planeta se ciernen siete grandes amenazas, entre ellas el cambio climático, la destrucción de mares y bosques, y gobernantes que no apuestan por defender el medio ambiente.Esta organización indicó en un comunicado que 2017 comenzó con la investidura del ‘antiambientalista Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el segundo país más contaminante del mundo, y sólo cuatro meses después se conoció que el Gobierno proyecta recortar en un 45% el presupuesto para el cambio climático.Una de las principales amenazas medioambientales para la Tierra es, según Greenpeace, que “avanza el cambio climático”, puesto que 2016 fue el año más caluroso desde que el registro histórico comenzara en 1880, mientras el uso de energía procedente de combustibles fósiles ha aumentado la temperatura en España en 1,5ºC en las últimas décadas.A ello se le añade el riesgo de la energía nuclear, puesto que muchas de las centrales españolas están “obsoletas” y son “peligrosas”, según Greenpeace, por lo que reiteró su apuesta por el uso de las energías renovables y pidió el cierre de las térmicas de carbón y las nucleares.Otra amenaza para el planeta es que “desaparecen las abejas y, con ellas, nuestra comida”, puesto que estos insectos y otros polinizadores son responsables de más del 70% de la polinización de los cultivos.Además, Greenpeace aludió a los “mares de plástico”, puesto que el incremento de la producción de plásticos hace que estos lleguen al mar, maten a miles de animales por asfixia u otras causas, sean ingeridos por pescados y mariscos y, finalmente, lleguen al consumo humano. “Queremos unos océanos vivos y limpios”, añadió.La cuarta amenaza para Greenpeace es que el planeta sea “menos verde”. En este sentido, indicó que existe “un grave problema medioambiental” con el aceite de palma, puesto que acarrea deforestación en países como Indonesia, que ha perdido más de un millón y medio de hectáreas por su plantación (unas dos veces la extensión de Alemania), disparando así la emisión de gases de efecto invernadero.Otra amenaza se refiere a las tendencias actuales de consumo, que pueden contruir a la destrucción de los recursos naturales del planeta, por lo que Greenpeace abogó por la compra responsable de madera, el consumo de pescado de temporada, la elección de alimentos locales o transportes sostenibles, etc.La sexta se refiere a la paz, por lo que instó a España a no vender armas en países que puedan utilizarlos para cometer crímenes sobre la población civil y la séptima y última alude a dirigentes políticos que no apuestan por el medio ambiente, como Trump.