Puig: "Hay que combatir el cambio climático o las generaciones futuras no nos perdonarán nuestra actitud irresponsable"

Etiquetas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha visitado este sábado el 'Rainbow Warrior', el barco de la organización ecologista Greenpeace, que se encuentra atracado esta semana en el puerto de València para arrancar la campaña europea 'Menos Plástico, más Mediterráneo'. El jefe del Consell ha advertido: "Hay que combatir el cambio climático o las generaciones futuras no perdonarán nuestra actitud irresponsable".

Así se ha expresado el 'president' tras recorrer este sábado los pasillos y las estancias de la embarcación, acompañado por la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, y el responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace España, Julio Barea, que ha explicado la ciudad del Turia es el punto de salida de esta campaña internacional, cuyo objetivo es "mostrar las actividades que hace la organización en defensa el medio ambiente y de la paz a nivel mundial, y denunciar la contaminación por plástico del mar Mediterráneo".

En este sentido, Puig ha destacado que para la Comunitat Valenciana es "muy importante" que la organización haya empezado esta campaña aquí, dado que "todo el mundo de la destrucción del plástico representa para nosotros una misión", y ha añadido que hay una "responsabilidad solidaria", ya que "es imposible actuar como si no supiésemos lo que esta pasando". "Hay un problema de cambio climático y hay que combatirlo porque hay que ser conscientes que las generaciones futuras no nos perdonarán y harán bien de no perdonar nuestra actitud irresponsable", ha aseverado.

Asimismo, ha afirmado ser "consciente" de que el Mediterráneo tiene "problemas graves" y un de ellos es la contaminación por plástico. "Creo que la concienciación que ha hecho Greenpeace en toda la historia es positiva para que muchas personas hoy estén concienciadas de que no podemos destrozar el planeta", al tiempo que ha añadido que se trata de una cuestión "ligada al valor fundamental del ser humano, como es la responsabilidad solidaria", ha afirmado.

Tanto Puig como Cebrián han podido visitar el camarote del capitán, las zonas de máquinas, las cabinas de los 13 pasajeros que viajan a bordo del 'Rainbow Warrior', así como las zonas de comedor y de descanso de los activistas. "El gobierno valenciano está absolutamente consciente de la necesidad de implementar las políticas de carácter trasversal con tal conseguir finalmente que el planeta se recupere y que todos tengamos el derecho a vivir en un planeta lo más cuidado posible", ha ilustrado el 'president'.

Con esta campaña, Greenpeace ha dado la posibilidad a los curiosos de subir al tercer 'Rainbow Warrior para' "concienciar del problema que supone la contaminación por plástico de los mares", tanto del Mediterráneo como del resto el mundo", ha indicado Barea, dado que "desde el Océano Ártico hasta el Antártico hay plásticos", ha asegurado.

En este sentido, ha destacado la cantidad de residuos que se acumulan, llegando a ser las cifras de concentración en el Mediterráneo "similares a la que tienen las famosas Islas de Plástico --también conocidas como Islas Tóxicas, grandes zonas del océano con altas concentraciones de plástico suspendido y otros desechos atrapados en las corrientes--, y son cinco y muy contaminados", ha lamentado.

Hasta esta noche a las 21.30 horas el barco estará abierto a los valencianos, para luego zarpar en dirección a Mallorca, donde continuará la campaña y poner en marcha medidas y tomas científicas, ya que llevarán abordo a científicos del CSIC, "que están preparando sus equipos para poder utilizar barcos, analizar las aguas y tener datos de primera mano de la contaminación que hay", ha explicado el representante de Greenpeace.