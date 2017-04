CIUDADANOS PIDE UN PLAN RENOVE DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SUSTITUIR 500.000 APARATOS AL AÑO

Etiquetas

Ciudadanos quiere impulsar la sustitución de 500.000 electrodomésticos anuales por otros más nuevos, del mismo tipo y de mayor eficiencia energética, para lo que demanda al Gobierno un Plan Renove específico. Lo hace en una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados, en la que recuerda que España tiene "importantes retos en el necesario ahorro energético e hídrico, además de en el aumento de sus objetivos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos si quiere cumplir sus objetivos impuestos por Europa". Apunta, en ese sentido, que el sector de los electrodomésticos, de alta cualificación e importante volumen, tiene un enorme potencial latente de ahorro energético, ya que en España hay unos 18 millones de hogares y cada uno de ellos tiene 5 aparatos electrodomésticos de media, lo cual arroja una cifra de 90 millones de aparatos, de los cuales un 37% tiene más de diez años, según estudios de la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE). Ciudadanos explica que la crisis ha impedido cumplir los ratios normales de renovación, por lo que existe una "gran demanda embalsada" con el coniguiente gasto de electricidad y agua. "Para valorar la importante caída en más de un 50% del mercado de electrodomésticos de línea blanca en España durante la crisis, podemos comparar el cierre del año 2013 con un volumen total de poco más de cinco millones de unidades vendidas con la venta que se obtuvo en el año 2006 de algo más de 10 millones de unidades", detalla la formación. A partir de esos datos, la formación concluye que el de electrodomésticos ha sido un sector "duramente golpeado por la crisis" con graves consecuencias para el empleo (se han perdido 8.500 empleos solo en la distribución y 2.800 directos en los productores) y para la competitividad, ya que es un sector exportador, especializado en el desarrollo de nuevas tecnologías. SIN AUMENTO DE GASTO PÚBLICOTambién ha tenido consecuencias para la eficiencia energética, ya que los hogares son responsables del 18% del consumo emergético total en España; para objetivos medioambientales, como la recogida de residuos de aparatos, ya que al no haber Plan Renove, que obliga a la entrega del antiguo para beneficiarse de la bonificación, no se está reciclando el aparato antiguo sino que se conserva para una segunda vivienda, se regala, etc.; y también para el gasto de las familias, por los incrementos del coste de la energía. Además de los beneficios en todos esos ámbitos, Ciudadanos considera que un Plan Renove no supondría un aumento del gasto público porque, dado que la ayuda a la compra de un electrodoméstico nuevo se fija por debajo del IVA, la recaudación del impuesto indirecto cubre la propia medida. Un Plan con un crédito de 47,4 millones reportaría a las arcas públicas un retorno de más de 50 millones en IVA y otros impuestos, asegura la formación, y permitiría sustituir alrededor de 500.000 electrodomésticos. Recuerda Ciudadanos que entre 2005 y 2010 se destinaron 282 millones de euros anuales a la mejora de la eficiencia energética del parque de electrodomésticos, sustituyendo 3.907.745 de electrodomésticos, un coste de 70 euros por aparato. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), los ahorros directos e indirectos por esos planes supusieron más de 1.200 millones de euros. A pesar que el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020 contaba con mantener planes Renove de electrodomésticos hasta 2020 y que estos probaron ser una inversión muy beneficiosa, recuerda la formación, desde hace años no han vuelto a reeditarse salvo excepcionalmente en Extremadura y País Vasco.Por ello, Ciudadanos pide al Gobierno la aprobación en tres meses de ese plan, a través del Idae y en colaboración con las comunidades autónomas, para sustituir 500.000 electrodomésticos anuales por otros nuevos, del mismo tipo y superior eficiencia energética".