CIUDADANOS PIDE AL GOBIERNO QUE CAMBIE LA LEY DE TRÁFICO PARA REDUCIR LA MORTALIDAD

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a modificar “a la mayor brevedad” la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y promueva las modificaciones legislativas necesarias para impulsar el vehículo autónomo y el fomento del coche eléctrico, así como otras tecnologías relacionadas con una movilidad sostenible más respetuosas con el medio ambiente.En su iniciativa, que deberá ser debatida y votada en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja, Ciudadanos señala que el cambio de la ley de tráfico ampararía la modificación del Reglamento General de Circulación para poner en marcha de forma “urgente” un Plan de Choque de Seguridad Vial.La formación dirigida por Albert Rivera indica en la proposición no de ley que el año pasado hubo un incremento en la mortalidad de los accidentes de tráfico con datos tomados hasta las 24 horas de producirse los siniestros y que se ha producido “un estancamiento en la efectividad de las políticas viales” desde 2013.En este sentido, apunta que esa modificación normativa es necesaria para reducir la siniestralidad, si bien añade que debe desarrollarse la legislación relativa a los vehículos autónomos, eléctricos o impulsados por carburantes más respetuosos con el medio ambiente. “La contaminación que afecta a nuestras ciudades nos afecta a todos; ya todas las instituciones se ven afectadas y el medio ambiente no entiende de fronteras”, recalca, antes de añadir que todas las administraciones públicas deben poner en marcha un plan contra la contaminación urbana. “No se trata de desplazar la contaminación, mediante ocurrencias y planes improvisados, sino de establecer un plan integral en el que participen todas las instituciones del Estado”, agrega.