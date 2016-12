CONTAMINACIÓN. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Y GREENPEACE PIDEN QUE LAS MEDIDAS DE MADRID SEAN PERMANENTES

Etiquetas

El portavoz de calidad del aire de Ecologistas en Acción, Juan Bárcena, y el responsable de campaña de Greenpeace, José Luís García, coincidieron este miércoles en que las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Madrid ante estos elevados puntos de contaminación "deberían ser permanentes".Bárcena, en declaraciones a Servimedia, indicó que "el problema de contaminación de Madrid viene del tráfico y hay que tomar medidas que lo reduzcan".Bárcena señaló que los datos del informe realizado por Ecologistas en Acción durante el cierre parcial de varias zonas de Madrid indican que "estas medidas deberían hacerse de manera generalizada y conseguir que Madrid tenga menos tráfico durante todo el año"."Es muy bueno que se tomen medidas frente a los picos de contaminación, ya que hasta ahora no se venía haciendo" pero "otra cosa es que estas medidas logren el objetivo final de que Madrid deje de incumplir la legislación sobre calidad del aire europea", añadió.Bárcena alertó de que "este objetivo no se está consiguiendo, cosa que indica que hay que hacer más cosas". También indicó que se pondrían tomar otras medidas "a largo plazo" cuya idea principal sería "poner obstáculos al uso del coche en la ciudad y favorecer que la gente utilice un transporte público adecuado".Por su parte, García recordó que "el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido con Greenpeace a reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto hivernadero que causa el tráfico para 2030".A pesar de que consideró que "no solo se tendría que actuar ante estos puntos elevados de contaminación" las medidas tomadas "recuerdan la urgencia de limitar el tráfico".García señaló que se trata de "un problema estructural que necesita medidas estructurales que se consoliden y se realicen de forma permanente".Además, destacó que, entre varias medidas para acabar con la contaminación, la principal sería "que dejen de circular los coches de combustión interna, empezando por los vehículos diesel"."A lo largo de la próxima década, se debería dejar de vender este tipo de vehículo, ya que es el principal causante de esta contaminación", concluyó.