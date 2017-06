Castilla-La Mancha pide a Tejerina que este viernes ofrezca a los murcianos la alternativa de las desaladoras

Etiquetas

La consejera de Fomento, Agustina García, ha señalado que "el mensaje del Gobierno regional no puede ser más claro en la defensa del agua: trasvase cero", en alusión a la reunión que mantendrán este viernes el presidente de Murcia, Fernando López Miras, junto con el sindicato del trasvase, los regantes del Segura y representantes de la Mesa del Agua, con la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Sobre este aspecto y el papel en el que queda Castilla-La Mancha, la consejera ha dicho que hay "expectación y preocupación por el resultado que de allí salga, pero esperamos que el Ministerio ofrezca al Levante y regantes de Murcia la alternativa que pasa por las desaladoras, y que venimos anunciando desde hace mucho tiempo", una solución por la que "hay que apostar, ya que existen fondos europeos para poder construirlas y ponerlas en marcha; lo que no podemos es mirar siempre para el mismo sitio".

En este sentido, García ha remarcado que "esperamos que de esa reunión llegue nuestro mensaje de trasvase cero desde la cabecera del Tajo, de la que no sé qué se llevarían, ni agua ni lodo, porque probablemente no habría ni fuerza para mover esa agua de los embalses".

La consejera de Fomento, Agustina García, ha manifestado que "la situación es complicada y no porque lo diga la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, sino porque los embalses de cabecera, Entrepeñas y Buendía, siguen bajando y hoy están en el Nivel 4 con 353,12 hectómetros cúbicos, un límite imposible para hacer ningún trasvase". En esta línea, ha recordado que a ese volumen hay que restar los 118 hectómetros cúbicos de lodo y barro que se estiman, y que los deja como "embalses muertos" o "no utilizables" y deja las existencias efectivas en 235,12, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Hay muchas voces desde Murcia que ya se han dado cuenta que este mes de mayo ha sido el peor de la historia para la cabecera del Tajo, por eso esperamos que el resultado de la reunión de mañana no sea aún más perjudicial para los intereses de Castilla-La Mancha", ha continuado Agustina García, recordando que "los 22 trasvases han sido recurridos, pero ahora la situación de sequía se ha recrudecido y estamos ante unos meses donde la situación, lógicamente, va a empeorar y en los que los embalses van a ir perdiendo volumen".

VISITAR LOS EMBALSES

La consejera de Fomento ha insistido en que "hay fondos europeos para las desaladoras y siempre se termina recurriendo a lo fácil, que es llevarse el agua de la cabecera". De hecho, "no es que no lleguen los fondos, es que se han tenido que devolver por no haberlos invertido para tal fin, lo que es un sinsentido". García ha subrayado que "si realmente vieran los embalses, y les invitamos a los regantes de Murcia y a la ministra a visitarlos 'in situ', verían que no hay agua".

A modo de recordatorio, la consejera de Fomento se ha dirigido a la ministra para afirmar que "respetamos que se reúna con los colectivos que considere oportuno, pero que se acuerde del Gobierno de Castilla-La Mancha que ha solicitado de manera reiterada una reunión, como cuenca cedente, y estamos a la espera de poner fecha". Por ello, ha expresado que "visto que se reúne con otros colectivos que están afectados por el tema del agua y que les mueve los mismos intereses, al final hay que solucionar este problema poniéndolos sobre la mesa con todas las partes, porque la situación hídrica en Castilla-La Mancha necesita exponer la voz del Gobierno regional".

ALGAS EN EL RÍO

En resumen, la consejera ha lamentado que "está problemática se aborda escuchando al destino de esta agua sin tener en cuenta la opinión de allí de donde sale". Nuevamente, la titular de Fomento ha argumentado que existen consecuencias que demuestran esta realidad, como es el caso de la aparición de grandes balsas de algas en la superficie del agua al paso del río por Toledo o Talavera de la Reina, tal y como puede evidenciarse en imágenes como la del pasado mes de mayo.

Como se ha explicado técnicamente, la proliferación de algas se debe al fenómeno conocido como eutrofización, es decir, el incremento anormal de nutrientes en un ecosistema acuático. Se debe al aumento de temperatura, la contaminación que trae el río procedente de la Comunidad de Madrid y al estancamiento del agua debido al escaso caudal que transporta el Tajo.