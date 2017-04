Concluye en CyL la 'Operación Aire' con 46 denuncias a empresas por el uso de combustibles no autorizados

Etiquetas

La Guardia Civil y la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León han concluido con la presentación de 46 denuncias la campaña de control desplegada durante el mes de marzo en instalaciones industriales susceptibles de utilizar como combustible de calefacción restos de biomasa tratada con puntura, barnices, plásticos y otras sustancias utilizadas en la agricultura y la automoción como los aceites quemados.

La incineración de este tipo de combustible, que está prohibida por la normativa de residuos, provoca emisiones muy contaminantes con importantes repercusiones tanto en la salud de las personas como al medio ambiente.

Durante el desarrollo de la campaña se realizaron diez reuniones de coordinación y se inspeccionaron 208 instalaciones industriales comprobando que once de ellas no cumplían la normativa al utilizar combustibles no autorizados, dando lugar a la formulación de 46 denuncias administrativas que darán origen al correspondiente expediente sancionador.