Ecologistas reclaman al Principado que revise las instalaciones de ArcelorMittal en Avilés

Etiquetas

El Colectivo Ecologista de Avilés ha informado este martes de que ha vuelto a pedir la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias que revise las condiciones de las viejas instalaciones de baterías de coque de la factoría de ArcelorMittal en Avilés.

La asociación ha explicado que es algo que llevan reclamando esa cuestión desde hace años. A través de una nota de prensa tras el episodio producido este lunes, con un escape contaminante procedente de la factoría que ha provocado afecciones a la población, los ecologistas han acusado al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Avilés de permitir que la planta funciones "en una precariedad continua".

"Cuando no es una nube, es una fuga, o un vertido, no hay mes que no haya un accidente en una instalaciones viejas y que funcionan con una importante precariedad consentida", han lamentado.

"No valen ya los expedientes que anuncia el Principado , que son un camelo que después de muchas años y juicios acaban en nada o en una multa por la que le sale mas barato a la empresa contaminar que evitarlo. Estamos hablando de la salud de las personas", han señalado los ecologistas.