RIVERA PIDE AL GOBIERNO UNA REFORMA ENERGÉTICA SIN “PARCHES” PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este jueves al Gobierno una reforma energética consensuada sin “parches” que sirva para los próximos veinte años y que incluya el fomento de las alterntivas limpias para no “poner puertas al futuro”. En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Rivera denunció que durante años se ha puesto “parche tras parche” y el resultado es que el sistema no es competitivo, tiene “muchos impuestos” y la factura es “opaca”. Subrayó que gracias al acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos con el respaldo del PSOE no se cortará la luz a ninguna familia que no pueda pagar el recibo, y el paso siguiente es hacer “reformas, no parches ni recortes” para que el modelo sea más competitivo. Es el Gobierno, afirmó Rivera, quien tiene que sentar a los demás partidos para acordar un modelo “a veinte años, no a cuarto de hora” y que empiece por “no poner puertas al futuro”, es decir, fomentando las energías limpias. Reclamó, en ese sentido, que el Ejecutivo levante el veto a que el Parlamento tramite una iniciativa para eliminar el impuesto al autoconsumo. “A quien contamina no se le puede castigar”, sentenció. Rivera reclamó además que se tomen las medidas necesarias para cumplir el Tratado de París, y denunció en ese sentido que España no puede ir “arrastrando los pies” en la lucha contra la contaminación.