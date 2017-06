El Govern pide al Estado celeridad en la tramitación de la depuradora de Can Picafort

Etiquetas

Tras siete años de tramitación solo queda pendiente la aprobación final de la declaración de impacto ambiental antes de licitar las obras, según el Ejecutivo balear

El conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Vicenç Vidal, ha enviado una carta a la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, en la que pide que se agilice la tramitación de la declaración de impacto ambiental de la depuradora de Can Picafort, dado que la tramitación está parada en este punto desde el comienzo de la legislatura.

Según el Govern, en la carta, Vidal recuerda que la planta depuradora de la playa de Muro se construyó en 1988 para tratar las aguas residuales de este núcleo y del de Can Picafort, que pertenece al municipio de Santa Margalida.

En 2001 el crecimiento urbanístico de ambas zonas manifestó la necesidad de ampliar la capacidad de la instalación y en 2005 se llegó a un acuerdo institucional entre la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) y los ayuntamientos de Muro y Santa Margalida para construir una nueva planta en este último municipio.

Entonces comenzó la tramitación del proyecto en la Comunidad Autónoma, pero en 2010 el Estado declaró el interés general de esta nueva depuradora y desde entonces es el promotor del proyecto, ha explicado el Govern.

Actualmente, y desde el comienzo de la legislatura, para aprobar el expediente y licitar las obras solo queda pendiente la aprobación de la declaración de impacto ambiental. Por eso, Vidal ha pedido "celeridad" al Ministerio y le ha recordado que la infraestructura es de importancia primordial para la Albufera de Mallorca, que recibe los vertidos accidentales de una depuradora infradimensionada, diseñada para tratar 4.000 m3 diarios, la mitad del caudal que recibe en temporada alta.

En la carta, Vidal también manifiesta que el hecho de poder disponer de una nueva depuradora en Can Picafort evitaría los vertidos en el ámbito del parque y también los de agua tratada de baja calidad en la bahía de Alcudia, lo que representaría una mejora de la calidad del medio, en general.

Asimismo, ha dicho en la carta a la secretaria de Estado que todas las administraciones públicas tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir las normas de protección ambiental y de trabajar para mejorar la calidad ambiental y ha advertido de que un retraso de más de siete años en una obra declarada de interés general "no es comprensible para los ciudadanos ni defendible ante posibles sanciones por infracciones ambientales".

Por eso, el conseller ha considerado urgente la ejecución de esta infraestructura, y basándose en el principio de cooperación institucional, ha reiterado la solicitud de agilizar la tramitación ambiental para que sea inmediata, mientras la Conselleria sigue trabajando en la mejora del proceso actual.

De hecho, la depuradora de Muro ya no acepta el vaciado de camiones de fosas sépticas en las instalaciones, ya que el agua está ocho veces más contaminada que el agua de alcantarillado y estropea el proceso biológico.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente ha contestado que el proyecto se encuentra en la última fase de evaluación ambiental y que falta solo la declaración de impacto ambiental y se ha comprometido a incrementar los esfuerzos por poner la actuación en marcha en el plazo más breve posible.

El conseller ha manifestado que "esta es la situación de tramitación desde hace dos años" y que "no parece que el Ministerio tenga prisa a empezar las obras de esta nueva infraestructura, que permitirá mejorar sensiblemente no sólo el estado de la Albufera de Mallorca, sino también de la zona costera de Can Picafort y de toda la bahía de Alcudia".