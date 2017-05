La Junta destaca que la coordinación y la rapidez de la actuación logró minimizar el vertido de La Zarza

Etiquetas

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha asegurado que gracias a la coordinación y a la "rápida" actuación de la Junta de Andalucía se puede afirmar que "ya ha pasado la gravedad" del vertido que se produjo el 18 de mayo en la corta minera de La Zarza, en la provincia de Huelva.

Según ha precisado Fiscal en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento de Andalucía, en una comparecencia a petición del Grupo de Ciudadanos, ahora se inicia un periodo de estudio y reflexión entre los distintos órganos de la administración y agentes relacionados con la materia para analizar todas y cada una de las medidas que se puedan adoptar para mejorar las zonas degradadas por la actividad minera, además de evitar, en lo posible, que se repita este tipo de episodios.

Asimismo, la Consejería está en coordinación con los responsables de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, la administración competente en materia de minas, para que plantee las posibles actuaciones a realizar en la zona minera en general, así como para la eliminación definitiva del volumen de agua retenida y confinada en las presas.

Según el consejero, la autoridad minera deberá exigir la restauración de los daños causados, mientras que Medio Ambiente podrá sancionar a las empresas responsables por el vertido y exigir que se reparen los daños que se hayan ocasionado al medio natural.

La actividad minera en La Zarza, anterior a 1986, cesa en 1991, por lo que no estuvo sometida a ningún trámite de prevención ambiental. No obstante, de acuerdo con el Real Decreto (2994/1982) sobre restauración de espacio natural afectado por actividades mineras, la empresa debería haber aportado a la autoridad minera el Plan de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental, algo que no hizo.

Durante su intervención, el consejero ha recordado que tras el vertido que se produjo el 18 de mayo la Junta actuó justo al día siguiente, cuando se realizó una visita de reconocimiento e inspección y comenzaron los trabajos de emergencia para contener el caudal y evitar así que llegara a aguas del Odiel.

De esta manera, se decide construir seis diques, incluyendo la presa antigua de la corta minera, además de efectuar mediciones topográficas de los niveles de agua en la corta y cálculo de cotas en la galería de desagüe de mina. Hay que señalar que ya el 21 de mayo el caudal vertido presentaba una considerable disminución, en torno al 75 por ciento.

CIUDADANOS PIDE MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Desde el primer momento se procedió también a la toma de muestras desde la propia salida de la corta hasta el río Odiel, las cuales se están examinando en el Laboratorio de Vigilancia y Control de la Contaminación de Huelvas: Fiscal ha adelantado la presencia de altos valores de sulfatos y metales pesados, "como era de esperar". Igualmente, se han analizado las aguas en distintos puntos de la ría de Huelva, sin detectarse incidencias en ninguno de ellos más allá de un ligero descenso del PH, que no ha tenido consecuencias, y un aumento en determinados momentos de la coloración del agua. Al parecer, el vertido no ha llegado al mar, apunta.

Fiscal ha explicado que el mismo día 19 la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio abrió un expediente sancionador por los hechos a Nueva Tharsis S.A.L y Ormonde España S.A, el cual se ha remitido a la Fiscalía. Sinedo la obligación de una administración la de movilizar recursos "lo más urgentemente posible", la Junta actuó ante la evidencia de que las empresas "no iban a adoptar medida alguna", si bien la cuantificación de gastos al erario público repercutirán en el expediente sancionador.

En esta línea, ha manifestado que para la valoración y tipificación de la sanción es necesario conocer el volumen total de vertido y sus características físico-químicas, así como su influencia en el medio receptor. No en vano, se ha solicitado un informe del total del agua que se ha detraído de corta para cuando se estabilice la cota de la misma y se reduzcan las pérdidas. Respecto a la composición del vertido, el consejero ha informado que se está a la espera de los últimos análisis para concluir el informe.

Por su lado, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz ha calificado de "razonable" la actuación de la Junta frente a este suceso y ha puesto de manifiesto su interés en que no vuelvan a repetirse casos como el de La Zarza, pidiendo que se arbitren medios específicos, humanos y materiales, para articular planes de vigilancia en la zona, que se ahonde en la advertencia a empresas para el mantenimiento de estas instalaciones y que se intervenga para revertir la actual situación ambiental.

PREGUNTA DEL PP

Durante la comisión, Fiscal también respondió a una pregunta sobre el asunto del parlamentario del PP Manuel Andrés González, que ha hecho hincapié en la "falta de información" a la población --el consejero ha negado una intención de ocultar datos--, así como la responsabilidad 'in vigilando' de la Junta por una "deficiente" labor en la inspección y una "profunda" deslealtad para con el Ayuntamiento de Calañas (Huelva), del que depende la pedanía de La Zarza, en base a las quejas de su alcalde de no haber sido informado.

Frente a este último punto, Fiscal expone que el primer edil debió tener una actitud "más proactiva" pero que, en su lugar, adoleció de "falta de interés y ganas de esconder la cabeza debajo del ala ante un acontecimiento de esta envergadura para su municipio".