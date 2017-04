Mercedes Fernández (PP) considera "desafortunadas" las declaraciones del Coronel Almiñana

Etiquetas

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha tachado de "desafortunadas" las declaraciones del coronel de la Guardia Civil en Asturias, Javier Almiñana, quien ha vinculado este martes la oleada de incendios que ha sufrido la comunidad con la modificación legal autonómica que suprimió los acotamientos al pastoreo.

En declaraciones a los medios, durante una visita a la Cofradía de Pescadores de Llanes, Fernández ha recordado que la reforma legal fue "instada por el PP", y que las declaraciones del responsable de la Guardia Civil "no se ajustan a la realidad", porque "no tiene nada que ver la modificación legal que instamos", dado que "las características de esos terrenos no pueden llevar a esa conclusión de ninguna manera".

"Lo que tiene que hacer la Guardia Civil es atar bien las investigaciones y llegar a determinar las autorías y las causas, pero empezar por el final me parece desafortunado", ha criticado.

DRAGADO DEL PUERTO DE LLANES

Ha anunciado también Fernández que su partido preguntará en la Junta General qué razones llevaron a posponer el dragado de puerto de Llanes, y qué análisis señalaron que hay niveles de contaminación de mercurio "lo suficientemente importantes como para dificultar las labores de draga".

Hace un tiempo, ha criticado, "ni estaban sobre la mesa de la Consejería". "Queremos saber quién hizo esos análisis, con qué características y qué niveles de mercurio tienen los lodos del Puerto de Llanes", ha añadido. También preguntará el PP "cuál es la razón del traslado de esos lodos, a través de una flota inmensa de camiones, que irían a llevarlos para un tratamiento ulterior en Galicia".

La Consejería, considera la presidenta del PP, tiene que dar explicaciones, porque "a lo mejor hay otras soluciones más próximas que trasladar con una flota de camiones los lodos del Puerto de Llanes a Galicia", o bien opciones inicialmente más costosas pero más apropiadas a medio plazo.