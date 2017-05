PSOE cifra en 12 millones lo que le cuesta a los jiennenses "la falta de control" del PP sobre las concesionarias

Etiquetas

El PSOE ha cifrado en 12 millones de euros al año lo que le cuesta a los jiennenses "la incapacidad" del PP en el Ayuntamiento para controlar a las empresas concesionarias de servicios públicos está "costando cara a la ciudadanía".

Las concejalas socialistas Matilde Cruz y África Colomo han denunciado "la parálisis y la dejación de funciones" del PP al impedir el control de las concesionarias vaciando el contenido de la comisión de transparencia creada en 2015 a petición del PSOE para una mejor gestión de las empresas que prestan servicios públicos.

"O esto pasa por una incapacidad manifiesta de gobierno del PP o porque no tiene fuerza moral para controlar a empresas que a diario vemos en los medios de comunicación reconociendo sus donaciones al partido", ha dicho Cruz.

La concejala socialista ha recordado que el presupuesto de 2017 contempla partidas por 29,6 millones de euros para pagar los servicios de las concesionarias, un coste que se supera con creces por la vía de los reconocimientos extrajudiciales de créditos, elemento al que el PP recurre constantemente para reconocer deuda que no figuraba en el presupuesto.

La edil ha indicado que un correcto funcionamiento de esta comisión permitiría conseguir un ahorro de entre diez y 12 millones de euros, "dinero que hace mucha falta en un Ayuntamiento con una deuda disparada", ha dicho Cruz.

Así, ha recordado que FCC acumula sobrecostes anuales del entorno de los siete millones de euros al año, el servicio de mantenimiento de la iluminación, los semáforos y las fuentes cuesta al año más de los cuatro millones de euros estimados en el contrato.

Ha recordado que una adecuada supervisión pública de las cuentas del servicio de transporte permitiría una mejor prestación del mismo en la ciudad con nuevas ventajas como el transbordo sin coste añadido y ha explicado que recuperar la gestión pública de servicios como la zona azul, sin contrato desde 2013, reportaría alrededor de un millón de euros al año al Ayuntamiento.

La edil ha mostrado la relación de peticiones que el PSOE presentó como punto de partida para conocer de inicio el estado de las concesionarias "y a día de hoy nada se ello se ha facilitado, con la absoluta connivencia del PP en esta situación".

Por su parte, la concejala socialista África Colomo ha recordado que más allá de las cifras, el PP sigue dando la espalda a situaciones anómalas que afectan a la vida de los jiennenses y que propician algunas concesionarias de servicios públicos. Es el caso de la gestión de la contaminación del vertedero, por la que recientemente la Fiscalía ha pedido penas de cárcel para dos directivos de FCC.

La edil ha indicado que en esta situación de grave afección ambiental el alcalde, Javier Márquez, "no puede ponerse detrás de la empresa" sino que requiere del equipo de gobierno "una contundencia, absoluta transparencia e información y una acción prioritaria, algo que no estamos viendo".

Colomo ha señalado que el PP "tiene mucha responsabilidad" en este asunto por cuanto la recogida de basura y la gestión del vertedero en los últimos cinco años se han hecho sin contrato y la exigencia de reparación del daño "puede no ser lo mismo en este contexto".

La concejala ha añadido que no se está ejecutando este proyecto de sellado del vaso 2 que causa afecciones al entorno y ha advertido de que debería estar ya en marcha el del sellado del último vaso en colmatarse, el 3. "No entendemos por qué el equipo de gobierno del PP no está pidiendo a FCC que se cumpla con ese trabajo", ha dicho Colomo.

Por otro lado, Colomo ha recordado que Aqualia tampoco está cumpliendo sus deberes con los vertidos de aguas residuales que afectan a barrios como la Alameda (calle Agustina de Aragón), Bulevar y Loma del Royo, este último con graves problemas para las viviendas del barrio derivados del mal funcionamiento de un colector.