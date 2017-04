Suspenden las actividades náuticas y regatas tras el vertido causado por el accidente de Naviera Armas

Etiquetas

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha suspendido las actividades náuticas y regatas previstas en las aguas portuarias las próximas cuarenta y ocho horas para no entorpecer los trabajos de lucha contra la contaminación marina y garantizar la seguridad en la zona.

La colisión de un ferry de Naviera Armas con el espaldón del Dique Nelson Mandela afectó a la galería de tuberías de combustible y se procedió al cierre de cuatro de las líneas al norte del punto de rotura sin que se produjera derrame alguno al mar.

No obstante, de la quinta tubería que no pudo cerrarse se retiraron 43 m3 de gasoil, pero se estima que pudieron verterse al mar 25.000 litros de gasoil (no fuel-oil), combustible muy volátil cuyos efectos sobre el mar y la costa son leves o moderados.

Tras un examen de las instalaciones desde el punto afectado hacia el sur, no se ha detectado fuga pero, como medida preventiva, actualmente se están vaciando todas las líneas de trabajo con el fin de evitar cualquier imprevisto hasta que se puedan acometer las tareas de reparación.