Identifican las medidas de planificación del transporte urbano más beneficiosas para la salud

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) ha analizado más de medio centenar de medidas de planificación del transporte urbano y han identificado cuales tienen un mayor impacto en la salud de la población, tales como la tarificación del uso del coche o fomentar opciones de transporte activo, frente a otras que apenas conllevan mejora alguna.

En el trabajo, cuyos resultados publica la revista 'Journal of Transport and Health', también ha participado el Institute for Transport Studies de Leeds (Reino Unido) y en total analizaron 64 medidas que las ciudades acostumbran a considerar en sus planificaciones de transportes.

De este modo, medidas como un buen uso y planificación del suelo que evite el esparcimiento urbano, la tarificación del uso del coche o una mejor provisión de transporte activo y transporte público están entre las más beneficiosas para la salud.

Estas medidas concretas producen múltiples efectos positivos gracias a la reducción de la contaminación atmosférica y del ruido, de las islas de calor y de las emisiones de gases de efecto invernadero, del tráfico y de las colisiones de vehículos motorizados y de la exclusión social y la división de comunidades.

Y también contribuirían a incrementar el transporte activo (ir a pie o en bicicleta, por ejemplo) y la disponibilidad de espacios verdes.

Un segundo grupo de medidas, que incluye las zonas de bajas emisiones y la promoción de vehículos con bajas emisiones de carbono, no está asociado con tantos impactos positivos, aunque también contribuye a una mejora de la salud gracias a su capacidad para reducir la contaminación atmosférica.

Las medidas en las categorías de concienciación e información resultaron más difíciles de juzgar y dependen fundamentalmente de su diseño. Y algunas medidas de infraestructuras como la provisión de nuevas carreteras pueden tener impactos negativos en la salud, incrementando los accidentes de tráfico, la contaminación, el ruido, las emisiones de gases de efecto invernadero, la inactividad física y la separación de comunidades.

El estudio combinó una revisión literaria sobre los impactos del transporte en la salud con el conocimiento y las opiniones de tres expertos independientes procedentes de ámbitos diferentes: planificación y políticas de transporte; salud pública ambiental; y transporte y salud.

USO SOSTENIBLE DEL SUELO URBANO

Además, utilizaron una herramienta consolidada y de acceso libre a través de Internet, la base de datos de conocimiento sobre uso sostenible del suelo urbano y del transporte 'KonSULT', en la que se encuentran indexadas y descritas las 64 medidas estudiadas.

En un siguiente paso, los autores pretenden añadir la salud pública como un objetivo formal para que los responsables de formular políticas y el público generen los paquetes de medidas que más contribuyan a mejorar la salud pública en sus ciudades.

"Aunque la relación entre transporte y salud ha estado ganando atención desde la investigación, todavía persiste una falta de consideración de los impactos que las políticas y prácticas de transporte tienen sobre la salud", ha explicado la investigadora Haneen Khreis, primera autora del estudio.

De hecho, Su artículo ofrece a los planificadores y al público una idea de los impactos de las políticas de planificación del transporte sobre la salud a través de las colisiones de vehículos a motor, la contaminación atmosférica, la inactividad física, el ruido, las islas de calor, los gases de efecto invernadero, la exclusión social, la separación de comunidades y la exposición a espacios verdes.

"Queremos que el conocimiento generado por la investigación salte de los círculos académicos a la práctica y al dominio público y produzca impactos positivos", añade.