Ecologistas plantea una fianza sobre hermandades rocieras ante la persistencia del problema de la basura en los caminos

La asociación conservacionista Ecologistas en Acción ha planteado la posibilidad de imponer el pago de una fianza a las hermandades que transitan en la peregrinación al Rocío, que se devolvería íntegra al término del festejo si no hay que acometer labores de limpieza en entornos naturales pero de la que se haría uso en el caso de que, como sucede actualmente, persista la problemática de la existencia de basuras y residuos procedentes de los romeros en los caminos.

El portavoz de Ecologistas en Acción en el Consejo de Participación de Doñana, Juan Romero, ha informado a Europa Press de que, habiendo mejorado en el camino de ida la situación respecto a años anteriores, el problema "no está ni muchísimo menos arreglado", siendo, antes bien, una situación que "preocupa" y ante la que "hay que tomar medidas".

Botellas de plástico y de vidrio, papeles o restos de comida son algunos de los desechos detectados tras el paso de las hermandades, dispersos por zonas como el Camino de la Rocina, vías pecuarias de Sevilla, el puente del Ajolí o la Raya Real, así como en el espacio natural de Doñana.

"Es un asunto a resolver y la romería tiene que asumirlo. Compartimos que las hermandades están haciendo un esfuerzo de concienciación, pero el asunto no está arreglado porque hay gente que no se entera y sería positivo que las propias hermandades fueran las que llevaran el control, recojan y, si es procedente, paguen, ya que no es admisible que se recorte en gasto social y luego el dinero de las administraciones públicas se gasto en algo como recoger basura", ha lamentado.

Y es que, agrega, en un espacio protegido "no es buena carta de presentación" la cantidad de desperdicios existente en los caminos. Por ello, Ecologistas vuelve a pedir al Consejo de Participación, a la Junta y al Plan Romero que "si quieren pasar, lo hagan respetuosamente".

Por lo demás, Romero, dentro de la necesidad de evaluar "todos los impactos" de la peregrinación, también ha hecho hincapié en el abuso de vehículos motorizados. "Tienen que utilizarse sólo como apoyo; si hay que volver a los medios tradicionales, habrá que hacerlo, pero no es de recibo la estampa de caravanas, coches, tractores...", ha lamentado el portavoz ecologistas, que también critica el impacto de los 'pequeños rocíos' o tránsitos a la aldea fuera de temporada.