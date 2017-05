ACCIONA DICE QUE LA SUBASTA DE RENOVABLES DEL GOBIERNO NO TENÍA “LÓGICA” PARA EL GRUPO

Etiquetas

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, afirmó hoy que el grupo no participó en la subasta de renovables del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital porque “no nos parecía que tuviese lógica para nosotros”. En el marco su discurso ante la Junta General de Accionistas de Acciona, Entrecanales se pronunciaba así al ser preguntado por las razones por las que el grupo no participó en la subasta celebrada ayer y que se saldó con la adjudicación de 3.000 megavatios (MW) de instalaciones renovables.“Estoy algo confuso con las razones de por qué acuden nuestros competidores y otros agentes del mercado”, dijo el presidente de Acciona, quien agregó que “nosotros hemos analizado esta subasta y hemos decidido no acudir”.La “razón fundamental”, explicó, es que la compañía tiene “suficiente presencia internacional y alternativas de inversión para ser selectivos sobre dónde acudimos”. Además, expuso que el “equilibrio” de la cartera del grupo está “claramente sesgada” hacia España, por lo que “tiene cierta lógica seguir equilibrando nuestro peso” con lo internacional.ENERGÍA Por otra parte, el presidente de Acciona defendió la importancia de avanzar en políticas globales que desincentiven los combustibles fósiles y avancen en la descarbonización de la economía.De esta manera, defendió la política de que “pague quien contamine” y aseguró que “la generación eléctrica renovable es la única solución eficiente para un futuro energético sostenible”. Entrecanales indicó que pese al “apoyo injustificado” de algunas instituciones a los combustibles fósiles en todo el mundo, la “tendencia al incremento de las renovables continuará en el futuro gracias”, entre otras razones, a la “continua mejora de la tecnología y al apoyo de la sociedad y los inversores”.