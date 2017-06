NADAL ADVIERTE QUE LAS SUBASTAS DE RENOVABLES NO SON RECOMENDABLES PARA “PEQUEÑOS AHORRADORES”

Etiquetas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, alertó hoy de que las subastas de renovables no están destinadas a “pequeños ahorradores”, para agregar que no es un producto de renta fija y que se parece más a invertir en acciones.Así lo indicó en el curso ‘La cuarta revolución. ¿Cómo afecta la agenda digital a la economía y a la industria?’, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).Nadal quiso dejar claro que las subastas de renovables están destinadas a “actores del mercado eléctrico” y mostró su rechazo a que se estén “comercializando para pequeños ahorradores”.“Esto no es una renta fija, es para gente que conozca cómo funciona el mercado, con sus riesgos y volatilidades; yo no creo que sea muy apropiado” para pequeños ahorradores.Según el responsable de Energía, “es importante que todo el mundo sepa” que las subastas de renovables y su financiación “es producto de renta fija”, pues está sometido “a riesgos del mercado, con una regulación muy específica, que depende de las condiciones del mercado” y “para gente que conozca bien la regulación”.El ministro señaló que “hemos visto en los últimos días” que se comercializa este producto entre pequeños ahorradores y “estamos estudiando qué se puede hacer” pues puede haber elementos de “publicidad engañosa” y que la gente sepa “dónde se mete”. “Me preocupa que se pueda utilizar el sector energético como producto financiero”, agregó.“Es un producto industrial, no financiero”, es “para gente que sea actor en el mercado”, aseguró, para añadir que “tiene el mismo riesgo que las acciones” pues “sería una participación en una empresa” y “no es un producto financiero de renta fija”. Preguntado por si se plantea algún tipo de actuación restrictiva con estos productos, apuntó que no es una función que deba llevar a cabo el Ministerio y añadió que se trata de una función del Banco de España y de la comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un real decreto destinado a la celebración de una nueva subasta de renovables de 3.000 megavatios con el objetivo de aprovechar los proyectos que quedaron fuera de la celebrada en mayo.Tras la aprobación del real decreto, ahora Energía debe aprobar una orden ministerial y se debe producir una resolución de la Secretaría de Estado, además de un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC). Una vez superados estos trámites, se determinará la fecha, en principio a finales de julio.En cuanto a estas subastas, Nadal destacó que van a permitir que el precio de la energía en España siga convergiendo con el del resto de Europa, algo que también logró, según destacó, la reforma energética llevada a cabo en la anterior legislatura.En esta línea, valoró que los precios obtenidos sitúan los costes de estas energías en la media del mercado, algo muy distinto a lo que ocurría hace unos años y que provocó un fuerte incremento del coste de la energía. “Lo poníamos todo y muy caro”, lamentó.