ÁLVAREZ (UGT) TACHA DE “ESCÁNDALO” QUE ENEL QUIERA CERRAR CENTRALES TÉRMICAS COMO LA DE ANDORRA

- Considera “una gran irresponsabilidad” que España renuncie al carbón. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, denunció este lunes, sobre la intención de Endesa de cerrar la central térmica de Andorra (Teruel) que es un "escándalo que Enel se plantee la posibilidad de cerrar después de llevarse sus beneficios al extranjero”.En unas declaraciones enAandorra de las que informa el sindicato, Álvarez defendió que “no hay ninguna razón, más allá de la de continuar expropiando los bienes de nuestro país para que vayan a la cuenta de resultados de una empresa pública italiana”. “Esto es un expolio en toda regla”, sentenció. En esta línea, se preguntó “cómo van a cuestionar si la inversión es alta o no cuando nos han expoliado más de 20.000 millones de euros en los últimos 6 años”. Por ello, sostuvo que “el Congreso debería analizar qué ha habido detrás de la venta de Endesa tal y como se vendió, cómo se expolió a nuestro país de un elemento tan importante como es esta empresa"”.Por otro lado, exigió al Gobierno una "política energética, con todos los agentes implicados, que impulse un plan de reindustrialización que no lleve a ningún cierre de empresas ni a despidos masivos de trabajadores".“Cuestionamos de manera clara el plan del carbón que prevé el cierre en 2018. Hoy eso no debería ser así, la situación que había en el momento en que se produjo ese acuerdo no es la que hay hoy”, prosiguió.Por último, señaló que "sería una gran irresponsabilidad renunciar a una de las energías que nos ha permitido que el país se haya desarrollado como lo ha hecho en los últimos años”. “Hay otras que tienen que desarrollarse y formar parte de las prioridades de nuestro país en esta materia, como la energía solar y la eólica, pero eso no quiere decir que tengamos que renunciar a una fuente de energía vital para las condiciones de vida del conjunto del país, como es el carbón", concluyó.