Acciona aprueba repartir un dividendo de 2,875 euros, un 15% superior al del pasado año

El grupo celebra su junta en plena estrategia de crecimiento internacional

Acciona aprueba este jueves en junta de accionistas repartir un dividendo de 2,875 euros brutos por acción a cuenta de los resultados de 2016, importe que arroja un incremento del 15% en comparación al abonado un año antes.

El grupo que preside José Manuel Entrecanales prevé hacer efectivo el pago de esta retribución a los accionistas el próximo 3 de abril.

Entre el resto de puntos del orden del día de la asamblea del grupo de construcción, servicios y energías renovables figura el nombramiento de KPMG como nueva firma auditora para los tres próximos años (2017-2019), en sustitución de Deloitte, que realizó estos servicios para la compañía durante los últimos quince años.

La asamblea de Acciona aprobará asimismo el nombramiento de Karen Christiana Figueres Olsen como nueva consejera independiente del grupo, que de esta forma eleva a cuatro el número de mujeres en su consejo de administración, compuesto por doce miembros.

La nueva consejera es una experta en los retos del cambio climático. Antropóloga economista y doctora 'honoris causa' por las Universidades de Georgetown, Masschusetts y Concordia, fue hasta el pasado año secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático.

En la actualidad, es vicepresidenta del Global Covenant of Mayors for Climate and Energy y líder para el cambio climático del Banco Mundial, entre otros cargos.

INVERSIÓN EN RENOVABLES, PERO NO EN ESPAÑA.

Acciona celebra su junta anual en tanto está inmersa en una estrategia de crecimiento y reforzamiento de su expansión internacional.

En este sentido, la compañía tiene en marcha desde finales de 2015 un plan para invertir unos 2.300 millones de euros en el desarrollo y construcción de instalaciones de generación de energía renovable en cinco años (2016-2020).

Se trata de una inversión focalizada fundamentalmente en el exterior, en países en desarrollo. De hecho Acciona no acudió este jueves a la subasta de renovables que llevó a cabo el Gobierno español.

A cierre del pasado mes de marzo, el grupo contaba con una cartera de instalaciones de energías renovables que rozaba los 9.000 megavatios (MW) de potencia. En concreto, sumaba 8.961 MW, de los que 3.011 MW están en el exterior.

En cuanto al resto de divisiones, Acciona tiene como objetivo desembarcar en Estados Unidos con su actividad de infraestructuras, con la que ha logrado destacados proyectos internacionales en los últimos meses.

Asimismo, la compañía de la familia Entrecanales continúa con las negociaciones para fusionar su cartera de viviendas en renta con una socimi, previsiblemente Testa Residencial, y ha vuelto al negocio inmobiliario con la promoción de viviendas en la cartera de suelos con que cuenta.