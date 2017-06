NADAL DESTACA QUE CON LA PRÓXIMA SUBASTA DE RENOVABLES ESPAÑA QUEDARÁ A “APENAS UNAS DÉCIMAS” DE CUMPLIR EL OBJETIVO DE 2020

Etiquetas

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, destacó este jueves que con la potencia aportada por la próxima subasta de renovables, 3.000 megavatios, España quedará a “apenas unas décimas” de cumplir el objetivo previsto para 2020, el 20%.Así lo explicó Nadal en un acto informativo organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), donde recordó que en estos momentos el país ya ha alcanzado el 17,3%.En cuanto a esta nueva subasta y a la celebrada recientemente, destacó que los costes adjudicados han sido a precios de mercado, algo muy distinto a lo ocurrido en años anteriores.En esta línea, valoró que “acertar en el cambio y en el ritmo es esencial para cualquier país en la lucha contra el cambio climático”. “El cambio debe ser gradual; de otra manera puede ser enormemente costoso”, sentenció.En referencia a la próxima subasta, sostuvo que lo previsible es que se adjudique una mayor potencia a la producción fotovoltaica, ya que no espera que haya tanta oferta eólica al precio mínimo.Por otro lado, pese a asegurar que el cumplimiento de los objetivos medioambientales es una prioridad, defendió que España no puede prescindir de ninguno de los elementos que forman parte de su mix energético siempre que no se produzca un avance tecnológico muy relevante.Entre los problemas de las renovables, apuntó que se trata de una energía “rígida e intermitente”, por lo que se hace necesario contar con energías que emiten emisiones como el carbón y el gas para respaldo.