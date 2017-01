Feijóo responde a Unidos Podemos que su modelo eléctrico es el de países "donde lo están pasando mal"

Etiquetas

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el modelo eléctrico de Unidos Podemos es el de países "donde lo están pasando mal" y los residentes no tienen "ni medicamentos", en clara alusión a Venezuela, y ha rechazado la nacionalización de empresas eléctricas como solución a las subidas de precio que se están registrando estos días.

"Que el Estado sea el propietario de las compañías eléctricas eso en Occidente no existe", ha dicho el dirigente gallego en declaraciones en Fitur, donde ha visitado el 'stand' de Galicia, preguntado por el alza de los precios y la propuesta del portavoz adjunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, de nacionalizar compañías eléctricas. "Los modelos que no funcionan no los queremos", ha agregado.

Núñez Feijóo ha explicado que el momento es "complicado" porque se ha reducido la producción eléctrica cuando está creciendo la demanda por el frío y ha añadido que España está exportando energía a Francia cuando antes la compraba del país vecino.

"En renovables no producimos lo normal en estas fechas, en Galicia llevamos con dificultad enorme desde el punto de vista hidroeléctrico porque ha dejado de llover y no hay viento para nuestra potencia eólica. Cuando cambie el tiempo habrá más energía y bajará el precio", ha añadido.

Por otro lado, preguntado también por los problemas que la nieve está causando en el sureste español, ha agregado que el actual ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, "es del norte y sabe de temporales" para afrontar la situación. "Y creo que la red de carreteras del Estado es de las mejores de Europa", ha añadido.