GREENPEACE PIDE QUE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO INCLUYA EL 100% DE ENERGÍA RENOVABLE EN ESPAÑA PARA 2050

Etiquetas

Greenpeace propone que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que el Gobierno prevé presentar al Parlamento antes de finales de este año, incluya como objetivo que el 100% de la energía proceda de fuentes renovables en 2050.El coordinador del área de Energía de Greenpeace, José Luis García, hizo este lunes esa petición en una rueda de prensa en Madrid con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente y 10 años después de que él mismo coordinara el informe ‘Renovables 100%’.García consideró “imprescindible” que toda la energía provenga de fuentes renovables a mediados de este siglo para combatir el cambio climático. “La idea principal que debería contemplar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética es un objetivo de 100% renovable para España lo antes posible no más y no más tarde de 2050”, sentenció.El objetivo de la UE es que la cuota de energías renovables llegue al 20% en 2020 (España está ahora en un 16,6%) y que se incremente al 45% en 2030, año para el que García consideró “factible” ya que España se acerque al 100%.En todo caso, García indicó que la ley debería recoger tres objetivos intermedios para 2025: no tiene que haber en funcionamiento ninguna central nuclear, dejar de quemar carbón y dejar la fabricación de vehículos diésel.Por otro lado, García comentó que Greenpeace ha analizado los beneficios económicos y sociales de un modelo energético 100% renovable, entre ellos la creación de más de tres millones de empleos para 2030 y la reducción de un 34% en la factura para los consumidores.Subrayó que 173 países tenían objetivos en materia de renovables en 2015, Costa Rica funcionó con energía 100% renovable en 271 días de 2016, Dinamarca cubrió sus necesidades energéticas con energía eólica en un día completo (el pasado 22 de febrero) y Alemania lo ha hecho recientemente con renovables en un día y Portugal en cuatro. Además, indicó que los empleos mundiales en renovables han ascendido de siete millones a 9,8 millones entre 2012 y 2016 y que la energía solar (fotovoltaica y solar termoeléctrica) da ya más trabajo en Estados Unidos que el gas, el carbón y el petróleo juntos.MÚSICA Y LETRAEn España, la penetración de las energías renovables en el mix eléctrico del año pasado alcanzó un 41%, porcentaje que se mantiene casi estable desde 2013 debido al “parón” en su instalación y que entre 2009 y 2012 se generaron 120.000 empleos, cifra que ha caído entre un 40 y un 50% desde entonces por la reforma eléctrica del Gobierno. Por otro lado, el director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, destacó que la transición energética hacia un modelo renovable debe hacerse “a largo plazo” para evitar cortes de electricidad “de un día para otro” y que “paguen los más débiles”. “Es importante humanizar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, comentó.En este sentido, Rodríguez indicó que “una cosa es la música y otra la letra”, puesto que aplaudió el discurso pronunciado recientemente por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante unas jornadas de debate para la elaboración de la ley, pero añadió que la política energética del Ejecutivo ha supuesto “un parón de las renovables”, pese a que ha convocado una segunda subasta “por obligación” para cumplir con el objetivo de llegar a un 20% en 2020.Además, criticó “el apoyo entusiasta” del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, al carbón y a “estar al servicio de las eléctricas para lo que quieran”. “Es importante que haya un debate de cambio climático y transición energética, pero la música tiene que ser acorde con la letra. De momento, no cuadra y veremos cómo ello puede ayudar a combatir el cambio climático”, concluyó.