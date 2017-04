El ex director de la Guardia Civil Fernández de Mesa, autorizado a trabajar para otras dos empresas

Etiquetas

El ex director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, que tras su cese fue fichado como consejero de Red Eléctrica Española (REE), ha recibido autorización del Gobierno para trabajar para otras dos empresas, según consta en el Portal de Transparencia de la Administración.

Se trata de Preventia Neurotecnology S.L., una clínica de la Comunidad de Madrid y Absylum Integral Services, una firma que, según su web, está "en constitución" y se dedica a la "explotación, producción, compra, venta, importación y exportación de todo tipo de carburantes, energías, productos energéticos y materias primas necesarias en su produccion, derivados de los hidrocarburos, la energía térmica, solar, fotovoltaica, eólica, maremotriz, biomasa, hidráulica y nuclear". Las tres autorizaciones se concedieron el 7 de marzo.

Desde que comenzó 2017 el Gobierno ha concedido una veintena de autorizaciones a ex altos cargos para que fichen por el sector privado, entre ellos a los exministros José Manuel García-Margallo (que es diputado y colabora con Cuarzo Producciones, la productora de El Programa de Ana Rosa, mientras) y José Manuel Soria, que ha puesto en marcha una asesoría para empresas.

La última autorización ha sido, el pasado 7 de abril, al ex embajador en Italia, Francisco Javier Elorza, que será asesor del comisario europeo para el Clima y la Energía, el exministro 'popular' Miguel Arias Cañete. Previamente el diplomático --que también ha sido embajador ante la UE-- había recibido autorización para trabajar para la ingeniería Typsa (ambas autorizaciones permanecen en la web pero eso no quier decir que vaya a compatibilizar ambos puestos).

También en el ámbito de Exteriores, el que fuera director general de Medios y Diplomacia Pública, Tomás Poveda, ha recibido autorización para crear una empresa, Alisios Corporate Strategy, dedicada a la consultoría de gestión empresarial.

Por su parte, el ex secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, trabajará para el Instituto Empresa y el expresidente de Renfe, Pablo Vázquez, ha sido nombrado director de la institución educativa CUNEF. Argüelles ha dejado de cobrar la indemnización que percibía como ex alto cargo.

En el listado también constan otras autorizaciones, como la del ex director general de Red.es, Daniel Noguera Tejedor, para fichar por Orange; del ex secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, por Ernest & Young; el de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, por Altamar Capital Partners o el reingreso del ex director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.