Monago tilda de "funambulismo político" que Vara acepte el cargo de Sánchez y le pregunta si apoya la ordinalidad

Etiquetas

Le exige que se centre en los problemas de los extremeños y le recuerda que la deuda regional ha crecido un 15 por ciento el último año

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, ha protagonizado el "ejercicio de funambulismo político más importante" de la democracia en España tras aceptar la oferta de Pedro Sánchez de presidir el Consejo de Política Federal del partido.

Monago ha recordado que durante las pasadas primarias socialistas Vara apoyó a Susana Díaz, y que dijo cosas de Pedro Sánchez como que si lideraba el partido "España acabaría destrozada".

"El número estrella del Circo del Sol ya se ha presentado. Lo va a hacer Fernández Vara, que dijo de Sánchez que en su ADN estaba el cambio de criterio, y él se levantó 'susanista' y se acostó 'sanchista'", ha remarcado el líder de los 'populares' extremeños.

"Alguien que dijo lo que dijo del señor Sánchez, que con Sánchez España acabaría destrozada, y que ahora cambia de señora por nuevo señor, quiere decir que es el ejercicio de funambulismo político más importante que recuerda en la historia de Extremadura y también de España", ha añadido.

Monago ha señalado además que el nuevo secretario general del PSOE es "pernicioso" para los extremeños, en tanto que "defiende el plurinacionalidad del país y el principio de ordinalidad", algo que "atañe a las perras", y que quiere decir, según el líder regional de los 'populares', que "las comunidades que más aportan son las que más reciben".

Por lo tanto, "si Fernández Vara ahora es 'sanchista' nos tendrá que decir si esta en el estado plurinacional y el principio de ordinalidad, porque nos estamos jugando las perras de los extremeños", ante lo cual le ha recordado que es el presidente de Extremadura y que está para "hacer algo por los extremeños" y que por lo que se tiene que preocupar es "por el interés general" de esta región.

"Algo tiene que hacer", ha insistido, porque con Fernández Vara al frente del Ejecutivo regional Extremadura está "cerrada por primarias", luego por el Congreso Federal y más tarde por el regional, donde ya se conocen otros tres candidatos que van a hacer una "enmienda a la totalidad" al propio Fernández Vara.

AUMENTO DE LA DEUDA REGIONAL

Monago ha reprochado al presidente extremeño el dato conocido sobre la deuda regional, que asciende a 4.229 millones, tras incrementarse en el ultimo trimestre un 4 por ciento, mientras que el resto del país lo ha hecho en un 0,9 por ciento. Con respecto al mismo periodo de hace un año, en la comunidad ha aumentado un 14,9 por ciento, mientras que en el resto lo ha hecho un 5 por ciento.

Unas cifras que según Monago evidencian que Fernández Vara, al frente del Ejecutivo regional está "haciendo un auténtico destrozo en las cuentas públicas de la comunidad para el presente y el futuro", que según ha dicho, la va a dejar "infinitamente peor de como ya la dejó en 2011".

"Los extremeños esperando que resuelvan sus problemas y mientras Vara con un carguito de quien decía que tenía en su ADN escrito el cambio de criterio".

SUBASTA DE RENOVABLES

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, ha dicho que desconoce cómo va a resultar la nueva subasta de las energías renovables elaborada por el Gobierno, en el sentido de si volverá a beneficiar a la eólica sobre la fotovoltaica como la anterior, pero ha recordado que en Extremadura no se ha apostado por los "molinillos" y que todo se confió a las energías procedentes del sol.

Así, ha criticado que se establecieran "unas condiciones muy difíciles de cumplir" para la energía eólica, lo que derivó en que ahora en Extremadura se juegue la baraja "con una sola carta", la solar.

"Si no tenemos competitividad, no es porque no haya condiciones, sino porque no se ha querido la presencia de otras energías renovables que también son interesantes como se ha visto", ha dicho.

APOYO AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

Monago ha realizado estas declaraciones durante su visita a la Feria del Motor de Almendralejo (Badajoz), donde ha destacado las ventas de automóviles como "un buen indicador de cómo va un país", en tanto que "caen cuando los indicadores son negativos, y remontan cuando la economía está en crecimiento, como en el caso actual".

Asimismo, ha señalado que es un evento que ha venido visitando en los últimos años y que la feria ya está "consolidada", como demuestra "en cuanto a calidad y cantidad" de vehículos expuestos.

Al respecto, y tras subrayar que en Extremadura no se fabrican coches, ha destacado que cuenta con plantas que producen componentes para el sector, por lo que es "importante" que éste se "recupere", por lo que aplaude medidas como los planes PIVE.